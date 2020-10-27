Геловін 2020: тарологиня розповіла, що насправді потрібно робити цього дня

Свято Геловіну, він же католицький День усіх святих, яке прийшло до нас із Заходу, відзначалося й досі відзначається в різних культурах. Насправді це день не просто для того, аби полякати одне одного, але й для очищення себе, будинку та території, спільно потрапезничати, запалити вогні, подякувати богам чи природі, пом'янути померлих, але без зайвого суму.

Про це ексклюзивно для OBOZREVATEL розповіла прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка. За її словами, у цей день люди, навпаки, прагнули радіти й весело проводити час у розвагах. Бо попереду – холод і темрява зими, коли день коротшає, кількість сонця і світла зменшується, і організм, хочеш чи не хочеш, починає тривожитись про те, як він переживе цей період.

"Коли нам на очі в жовтні трапляються гарбузи, то ми не стільки думаємо про кашу, скільки згадуємо про яскравий і страхітливий Геловін, свято, що прийшло до нас із Заходу, коли все навколо прикрашають гарбузами, павутинням, привидами та різним страхіттям. А народ радо влаштовує тематичні вечірки, бо де ж ще буде нагода безкарно полякати одне одного чи вільно вбратися у відьму чи вампіра. Вважається, що, одягаючись у ці всі страхітливі костюми і прикрашаючи різними моторошними декораціями вітрини, будинки і оселі, ми відганяємо злих духів. Хоча насправді це така легенда і привід зайвий раз розважитися. А Геловін, він же католицький День усіх святих, уже перетворився на свято маркетингу та високий сезон у виробників та продавців різним жахіттям", – сказала Соломка.

Вона розповіла, що це вже досить розпіарене свято відзначається в ці дні й у інших культурах. Приміром, за деякими дослідженнями, у давніх слов'ян це була Велесова ніч, коли вшановували Велеса – язичницького бога достатку, мистецтва та покровителя усього живого. Він існує у двох світах і цієї ночі зближує світ живих і померлих. Відзначали це свято досить бурхливо, з вогнями, багаттям, обрядами, щедрою трапезою з останнього врожаю, поминанням предків і переходом від літніх радощів і щедрот до зимової паузи і обмежень.

1 і 2 листопада особливі поминальні дні і в католиків, та й у християн на Західній Україні в ці дні прийнято ходити на цвинтар, згадувати рідних і ставити на могилках ліхтарі на спомин їхньої душі.

Особливе місце, за словами Соломки, посідає давньокельтське свято Самайн, яке й нині відзначають прихильники кельтської культури, неоязичники та "люди, чарівні на всю голову". Тривало це свято три дні, вичищався і прибирався дім, готувалися спеціальні страви. Це була урочиста зустріч із темною частиною року, запалювання нового вогню, подяка природі за останній урожай.

Самайн і сьогодні в кельтів та сучасних язичників – це привід зібратися разом, розпалити багаття та якомога більше вогнів, подякувати богам за їхню щедрість і попросити заступництва на майбутню темну і непевну зимову пору, зарядити себе та різні амулети на захист, достаток та могутність, щоб вистачило сил пережити темні часи.

"Тож якщо хочете долучитися до давньої традиції, можете й собі влаштувати подібне свято. Не всім же до снаги одягатися привидами та лякати одне одного, краще вже повеселитися вволю. Тим більше, що цьогоріч ці дні посилюються ще й Повнею, яка припадає якраз на 31 жовтня. А під час повного місяця варто позбуватися всього зайвого – очищати домівки, прибирати обійстя та позбуватися емоційного мотлоху. Отже, влаштовуйте генеральне прибирання, збирайте гостей, запалюйте свічки, каміни чи багаття і радійте життю. А як у вас це називатиметься – Геловін, Самайн, Велесова ніч чи ще якось – вирішуйте самі", – порадила тарологиня.