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20 січня • оновлено в 17:20
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GDK: українка розробила унікальну лідерську програму, що підкорює світ

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Українська телеведуча і психолог Юлія Бурковська розробила унікальну методику під назвою GDK, яка допомагає її учасникам позбутися нерішучості і сором'язливості.

Боїтеся публічних виступів і не наважуєтеся заговорити з красивою незнайомкою в барі? Або, можливо, не вистачає рішучості просити підвищення зарплати і позбутися від "синдрому самозванця"? Юлія Бурковська обіцяє виправити все за 9 занять. Її курси відвідують слухачі з Ізраїлю, Грузії, Казахстану і Штатів, і Юлія розглядає пропозицію видати мільйонний тираж книги про методику іспанською мовою.

Детальніше про методику в інтерв'ю.

– Юлія, в чому суть методики GDK і чим вона відрізняється від безлічі інших лідерських курсів та тренінгів по впевненості?

– GDK – це не лекції, що мотивують, а конкретний набір психологічних технік і прийомів, обов'язково підтверджених світовими науковими дослідженнями і практичним застосуванням, які дозволяють впоратися з фізичними ознаками хвилювання і допомагають розібратися з глибинними причинами внутрішніх блоків, які насправді стоять на сторожі наших інтересів

Телеведуча Юлія Бурковська створила унікальну методику "GDK"

Телеведуча Юлія Бурковська створила унікальну методику "GDK"

У глибині душі кожна людина знає, що це унікальне життя дається йому один раз, і немає сенсу погоджуватися на сірість і компроміси, адже для володіння усього найкращого потрібно тільки рішучість мати. Саме рішучість мати, а не якісь надздібності і лялькова зовнішність, як це нав'язують нам соцмережі.

- Що таке GDK?

– Це жартівлива абревіатура назви одного з найулюбленіших слухачами курсу інструментів - "Генеральний директор Хрещатика". Його суть в тому, щоб позначити той простір, в якому ти ніби не в своїй тарілці, і подумки оголосити себе головним. Наприклад, якщо на летучці ти хочеш забитися в кут, подумки признач себе "Генеральним директором хвилювань в команді", а якщо, заходячи в бар, тобі здається, ніби все оцінюють тебе, швидко уяви себе "Начальницею барною атмосфери".

Ви не повірите, скільки поважності з'явиться в ваших жестах! І як по-батьківськи благодушно ви будете прощати охороні їх недбальство! Головне, не задирати ніс, адже пост уявного гендиректора не дозволяє вам бути зарозумілим. "Ти ОК і я ОК" - ось ще один популярний інструмент, який увійшов в наш курс, але не стану втомлювати вас нудними подробицями.

– Що Ви, дуже цікаво. І як? Є видимі результати у ваших слухачів?

– Результату не буде тільки в одному єдиному випадку: якщо той, хто купив курс вирішить принципово саботувати будь-які техніки і опрацювання, ховаючись за улюбленим девізом "а я говорив, що не спрацює!" Але більшість моїх клієнтів, студентів та слухачів здійснюють квантовий стрибок в тому, що суспільство визначає як успішність. Тому що на стандартні прокрастинація і самосаботаж у нас теж є надійна управа!

- Кому буде цікаво відвідати курс "GDK"?

- Тим, кого перестала влаштовувати його поточна ситуація. Можливо в бізнесі, можливо, в особистому. Тим, хто застряг в полоні средненького комфорту і кому не вистачає імпульсу до розвитку. До нас приходять і підлітки, і топ-менеджери великих холдингів. Ми живемо в епоху інформаційного шуму, коли старі підвалини зруйновані, а нові не дають гарантій, до того ж їх дуже багато.

І немає нічого дивного в тому, що в якийсь момент людина – і освічений оптиміст, і гарячий підліток, і переконаний скептик – просто перестає розуміти, що саме не так - з ним, з суспільством або з природою речей. Чому в одних виходить легко і швидко, а у нього - повільно або ніяк взагалі. Методика GDK дає можливість зупинитися і самому спокійно розплутати клубок власних помилок, придбаних підсвідомістю з однією єдиною метою – захистити внутрішнє я.

– Юля, і останнє, найважливіше питання: при чому тут Хрещатик?

– О, це особисте. Зараз я успішна, у мене гарний офіс в центрі столиці, стабільний бізнес, авторські програми на радіо і ТБ, молодий реалізований чоловік і троє чудових діток. Але були дні, років 20 тому, коли я тільки переїхала до Києва, шукала підробіток, і відчувала себе гірше всіх.

Я йшла по Хрещатику, і мені здавалося, що навколо мене люди, які зрозуміли життя! Потім, коли я сіла за структурування методики, я ментально повернула собі за часів невпевненості і для мене стало особистим челенджем пройтися головною вулицею країни, подумки оголосивши себе Генеральним директором всього, що відбувається.

Я прихильно дивилася на авантюристів і шахраїв, на максимально серйозних людей, які поспішають у досконалу скороминущість, хазяйським оком оцінювала, а гідно чи виглядає реклама та вивіски ... Скажу чесно – більшого кайфу моя внутрішня перелякана дівчинка з Алмати ніколи раніше не відчувала. Чекаю всіх на курсі, дозвольте собі розкіш очолити власне життя!

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Именно поэтому простой директор Винницкого рынка, без опыта государственной службы, забыв все свои комплексы и стыд, добрался до премьерского кресла.
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