Газопостачання Чернівців опинилося під загрозою через паводок. Відео

Кілька сіл на Буковині залишилися без газу

Через паводок на Буковині газопостачання в Чернівецькій області опинилося під загрозою.

Про це в Facebook повідомив керівник "Регіональної газової компанії" Олег Ніконоров. Тиск в газопроводі підтримують з резервного напрямки (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Станом на вечір 23 червня від газопостачання відключили село Користувата, Бурда, Ревне, Стрілецький Кут і Нові Драчинці Кіцманського району.

А в селі Бобівці Сторожинецького району вода знесла міст і підмила газопровід.

Газопостачання Чернівців опинилося під загрозою через паводок (Facebook Олега Ніконорова)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, через повені в Івано-Франківській і Чернівецькій областях оголосили спочатку другий (помаранчевий), а вранці 23 червня третій (червоний) рівень безпеки, введені надзвичайні заходи безпеки.