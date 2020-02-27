Колишній народний депутат Михайло Гаврилюк, який зізнався, що працює в Києві таксистом, розповів, чому йому ідеально підходить ця професія.

За його словами, справжній таксист повинен уміти три речі: добре орієнтуватися в місцевості, акуратно водити авто і розбиратися в політиці, тому він ідеально підходить на цю посаду. Про це екснардеп написав на своїй сторінці в Facebook.

Михайло Гаврилюк kp.ua

"Це, звичайно, не робота моєї мрії, але сидіти склавши руки я не люблю, і жодної праці не цураюся. Тому поки так. Спасибі всім журналістам, які просили коментар, за увагу до моєї персони, але ажіотажу з цього приводу трохи не розумію. Замовляйте таксі, і якщо нам судилося зустрітися, ми зустрінемося і поговоримо", – написав він.

Як писав OBOZREVATEL раніше, колишній народний депутат від "Народного фронту" Михайло Гаврилюк після резонансу в мережі зізнався, що працює в Києві таксистом.

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