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28 лютого • оновлено в 00:51
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/ Суспільство

Гаврилюк розповів, чому йому ідеально підходить робота таксиста

3.1т
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Колишній народний депутат Михайло Гаврилюк, який зізнався, що працює в Києві таксистом, розповів, чому йому ідеально підходить ця професія.

За його словами, справжній таксист повинен уміти три речі: добре орієнтуватися в місцевості, акуратно водити авто і розбиратися в політиці, тому він ідеально підходить на цю посаду. Про це екснардеп написав на своїй сторінці в Facebook.

Михайло Гаврилюк

Михайло Гаврилюк

kp.ua

"Це, звичайно, не робота моєї мрії, але сидіти склавши руки я не люблю, і жодної праці не цураюся. Тому поки так. Спасибі всім журналістам, які просили коментар, за увагу до моєї персони, але ажіотажу з цього приводу трохи не розумію. Замовляйте таксі, і якщо нам судилося зустрітися, ми зустрінемося і поговоримо", – написав він.

Як писав OBOZREVATEL раніше, колишній народний депутат від "Народного фронту" Михайло Гаврилюк після резонансу в мережі зізнався, що працює в Києві таксистом.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Михайло Гаврилюк
Місце
Україна
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Золотая Сонька
Золотая Сонька
вроде был героем, а потом стал непонятно кем - никем! и не то чтобы да и не то чтобы нет!
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коршун федот
коршун федот
Золотая Сонька, Тупая мо.к.ша.ТЯбе -то какое дело??? Проведи канализацию в свою о.бос.ранную избу, да продолжай лизать очко сцарю!!!
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Яворская Людмила
Яворская Людмила
Почему в нашей стране стыдно работать?
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Santi Amonito
Santi Amonito
Гаврилюк оказывается на голову выше всей партийной "зе-головки" и самого "повелителя зеленых мух": "зе-торчок" окучивал зэ-билов на велосИпеде, "профан"-гончарук - на самокате, "де6ил"-милованов - на скутере, а "человек-рука"- малюська - на моноколесе. Возможно зэ-билам будет "интересно" на какие "транспортные средства" их "пересадят" после отставки?.....
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