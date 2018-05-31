Гарячий сезон: рятувальники попередили про підвищену небезпеку в Україні

В Україні через високі температур різко виріс рівень пожежонебезпеки.

Так, на півдні країни мова йде про високий, а місцями і надзвичайний, пише "Сегодня" з посиланням на рятувальників.

У Миколаївській та Одеській областях регулярно спалахує суха трава і лісова підстилка, а в Херсонській області пожежа поглинула ліс.

Займання лісового масиву сталося ще 27 травня неподалік від селища Раденська. 30 травня вдень рятувальники все ще продовжували гасити вогонь.

Загоряння на відкритій території відбуваються і в інших південних областях країни. Так, у Миколаївській області за добу рятувальникам шість разів довелося гасити палаючий сухостій. А в Одеській області за вихідні нарахували 17 пожеж. Рятувальники проводять профілактичну роботу з населенням і нагадують про небезпеку, яку несуть багаття, розпалювані в лісі і під час збирання на присадибних ділянках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 31 травня, територія України залишиться в зоні теплої і сухої повітряної маси. Однак уже з 1 червня температура почне знижуватися.