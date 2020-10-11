Сьогодні стаття не про війну. Хоча і про мій убитий війною край. Хто про нього ще напише, якщо не ми, ті, хто його ще пам'ятає, любить, знає всі його тріщинки.

Донбас-край териконів. Це знають всі, і візитна картка Донбасу завжди містить цей сталий символ.

Але, що таке терикон. Це знають не всі.

У мене в селі є земляки, вони тут живуть давно, приїхали в зелену Черкаську область з запиленого Стаханова ще в УРСР. Тут народився їхній син. А батько, хоча і став хліборобом-трактористом, все одно розповідав дітям про те, дивному чорному краї, антрацитових териконів. І син виріс, мріючи хоч раз побачити ці дивні гори, про які з тугою розповідав батько.

У 2014-му році він пішов з села Черкаської області добровольцем на фронт, рятувати від російської окупації край своїх предків, бо виріс з усвідомленням, що Україна, це "від Сяну до Дону", та земля, яку люблять навіть не бачачи, навіть не буваючи там.

Він зателефонував батькові з-під Горлівки і сказав: "Тату, а я ж нарешті побачив терикони, ось, сиджу на ньому, він страшний і чорний. Тут все страшне і чорне, чому ти любиш цей край?".

А, повернувшись додому, все згадував ці чорні незрозумілі гори-терикони, будував плани, як одного разу приїде туди і розоре цю чорну землю, яка, він вірив, розквітне під люблячими руками, і стане родючої, квітучої та зеленої.

Знаєте, я от від багатьох наших захисників, добровольців, АТОшніков, ВСУшніков, від тих, хто воював на Донбасі, захищаючи Україну від насувається зі Сходу біди, чую про те, що вони, ніколи раніше не бачили Донбас, мріяли, як зроблять його зеленим і родючим. Люди, що лежать на териконах, бачили все ж в цьому краї, який приніс їм всім горе, не ворога, а рідну українську землю, яка потребує дбайливих руках.

А ось ті, хто все життя прожили на Донбасі, ну, за винятком, ось таких романтиків, як я, ніколи не бачили, не говорили ні про красу наших місць, ні про перспективи нашого краю.

Ось я пишу про своє місто, жорстко, різко, іноді грубо, але, ніколи не опускаючись до образ.

Найчастіше поділяю словом "донбасяни", нейтральним словом, яке застосовують багато журналістів тих, хто проросійський, від тих, хто проукраїнський. І знаєте, ось проукраїнські це слово розуміють, адже для нас завжди існували Луганська та Донецька області України та в них ми-громадяни України, жителі цих областей. А ось проросійські підкреслювали, що вони жителі Донбасу, а не Луганщини або Донеччини.

А ось місцеві проросійські "захисники Донбасу" як тільки його не називають: Бамбас, Діра, Лугандон.

Ось Свердловськ, де я жила, зараз Должанський. Місцеві "патріоти свого краю, захисники і визволителі" називають "улюблене" ними місто "Смерділовка".

У цю назву вкладена вся "народна любов". Що можуть зробити з містом люди, які його так називають? Правильно, знищити.

За час війни Свердловськ втратив весь лоск. Тепер він став схожий на місто з мого дитинства. 80-і пил, смітники всюди, гар від грубок, сморід від палаючих куп сміття, сірі панельні будинки, сірі люди, сірі дороги, вічно біжить каналізація, вічно злі продавці, терикони, купи сміття навколо них, і ми, діти, які грають серед цієї величезної звалища, полігону побутових і промислових відходів.

Чарівне дитинство, чи не так?

Знаєте, скільки дітей гинуло тоді в цих містах-звалищах? Тисячі!

Життя дітей, позбавлених іграшок, парків відпочинку, батьків, вічно зайнятих п'янкою, собою і роботою, не варта ні гроша. Діти гинули на неохоронюваних будівництвах, серед гаражів, граючи карбідом (була така забава робити "патрони"), на териконах, в штреках, в хвостосховищах, в ставках-шахтних відстійниках.

Терикони – це не просто гора породи. Це об'єкт підвищеної небезпеки. Місце зберігання промислових відходів. І воно повинно було охоронятися, а відходи повинні були складуватися згідно норм екологічної безпеки. Саннормам і техніки безпеки.

Але, не в СРСР. Терикони експлуатувалися і росли, а навколо них росли будинки, городи. Діти каталися з них на санках. Дорослі любили там посидіти, випити.

На голови зсипала відходи вагонетка, але це було навіть кумедно, встигати ухилятися від летять по відвалу висотою до 100 метрів, породи.

Іноді проламував голову роззяві, іноді породі влітала в найближчий будинок. Роззяву ховали. Будинок латали. І все.

По селищу, де я жила, йшла транспортерна стрічка, що не охороняється, що везе із забою вугілля і породу на шахтну вибірку, де жінки відбирали породу від вугілля перед його завантаженням у вагони.

Шматки вугілля і породи летіли з стрічки (її швидкість була до 40 км годину) розлітаючись по вулиці, падаючи на перехожих. Це нікого не лякало і на стрічці каталися і дорослі на спір, і діти від неробства. Голови, руки, ноги відривало однаково всім дурням.

Формування відвалів йшло за радянськими традиціями "крадуть все", тому ні глини, ні стабілізуючих породу прошарків ніхто не закладав, хоча гроші на "екологію" виділяли регулярно. Існували навіть цілі інститути, відділи по охороні навколишнього середовища, ВОХР з охорони "об'єктів підвищеної небезпеки" і навіть цілі відомства по рекультивації відвалів.

Гроші розкрадали зі швидкістю транспортерної стрічки, що летить. І знаєте чому? Просто людям, які жили навколо цього, було плювати на все, що там відбувалося. Аби була робота і зарплата.

Терикони місцеве населення використовувало не тільки для розваги, але і для заробітку. Так як відсіву і збагачення вугілля майже не проводилося, на терикон летіло до 50% видобутого антрациту.

Ось вам ставлення до надр в СРСР. Тому все шахтні селища, що лежать навколо відвалів, заробляли на вибірці вугілля на териконах і його продажу.

Своїх не чіпали, не своїх могли посадити за крадіжку державного вугілля. Тому платили начальнику охорони або начальнику вибірки.

За літо сім'я могла зібрати до 10 машин (5-6 тонн) вугілля та продати в Крим або Ростовську область (Кубань, Ставропілля) звідки постійно шастали машини.

Машини їздили вулицями і шофера гучно кричали "куплю вугілля".

А ще місцеве населення активно використовувало терикони, щоб скидати туди побутове сміття. За вивезення сміття потрібно було платити, а посадки, степи, ставки і терикони - це було безкоштовно.

Тому часто земля навколо терикону була вкрита ще й горами побутового сміття, будівельного сміття, який поступово підбирала під себе порода, що розсипається

Звідки я знаю все так детально?

Я жила біля терикону шахти 1-2 Свердлова. На сусідній вулиці летіла транспортерна стрічка, навпаки нас стояв маєток начальника відділу екології та рекультивації шахтних відвалів, а через дорогу "працювало" його відомство. А я каталася з терикону на санках, а влітку збирала вугілля "на шкільну форму". Дітей з терикону не ганяли б, мовляв, нехай привчаються до праці.

Ах, так, до слова, в 2000-і Донецький НДІ проводив дослідження (вже не пам'ятаю тему, просто залишилося в пам'яті) і було встановлено, що дитина, що народилася на Донбасі до 10 років мав до 40% запиленість легких.

До 2000- м терикони перестали експлуатувати, але через відсутність глинистих прошарків і порушення в формуванні відвалів вони почали інтенсивно горіти.

До 2014-го в місті, де я жила, в Свердловську Луганської області було 45 палаючих відвалів. Шкідливі речовини, небезпечні для життя, перевищували гранично допустиму концентрацію в повітрі в 60 і більше разів. Онкологія. Остеопороз. Аутоімунні захворювання щитовидної залози. Пороки в розвитку дітей. Ацетонемічний синдром у дітей.

Будь-якого, хто говорив про небезпеку териконів або намагався змусити вугільні підприємства (тоді вже належать на правах концесії Ахметову) виконувати екологічні норми, розпочати гасіння відвалів, тут же місцевою владою переводився в розряд "міські божевільні" або "ворог свердловської влади".

А люди, що живуть в цьому місті, захищали вугільні холдинги (нехай краще нам зарплату піднімуть, ніж в екологію будуть вкладати, говорили люди з зарплатою від 30 до 50 000 гривень), відмахувалися "все так живуть, і нічого, ніхто ще не вмер" , і тягли до терикона побутове сміття "все одно горить, нехай перегорить".

Можливо, все це і породило назву міста Смерділовка, я не знаю. Я любила своє місто. Вони, мої земляки, коли взяли в руки автомати і підняли триколори, говорили теж "все заради любові до Донбасу".

Я хотіла зробити місто чистішим і безпечнішим. Вони ... їм було все одно, будуть горіти ці терикони чи ні, головне, щоб Росія дала пенсії і ковбасу по 2-20.

Напевно, ми по-різному любили свій край і своє місто.

Просто наратив "Донбас" - геологічний абревіатурні топонім- який використовували більше 50 років, повністю витіснив з голови жителів той факт, що вони живуть в Україні, в Луганській чи Донецькій областях. І ось що таке "любити місто" сформулювати не міг ніхто. Посміхалися: "любити Смерділовку, та за що". А потім брали в руки автомат і кричали "ми любимо своє місто без бандер".

Дурна звичка з СРСР говорити "жити на Донбасі". Насправді, це оксюморон. Це, як "я вугілля-живу жити в кам'яновугільному басейні".

Може тому у людей, що живуть тут не виховане почуття Батьківщини, землі під ногами. Для них "щоб мені особисто було зручно, а там, хоч трава не рости" і є любов до міста. Зараз з'явилася нова тема "всі, хто не виїхав-патріоти свого міста, всі, хто виїхав-зрадники, вони повинні були терпіти разом з нами і містом все погане".

"Донбас" стер з пам'яті жителів не тільки украінственность, але і районування, адміністративні кордони, адже "Донбас" -це територія кам'яновугільних покладів в басейні від середини Дніпропетровської області до середини Ростовської.

СРСР стер з людей все людське. Знищувати екологію, знущатися над тваринами, це норма для середньостатистичного проросійського прорадянського людини.

І ось так "Донбас" стерли поняття українець, луганчанин, донеччанин, Слобожанщина, Схід України, вбивши в голови "народу Донбасу" його велич і перевагу. А потім красиво розгорнули "Донбас-російський край".

Заселивши ці території в СРСР вихідцями з РФСР і союзних республік, тут сформували колонію тимчасових правителів "після нас, хоч потоп", а корупція, народжена саме в СРСР, зробила свою чорну справу, люди крали у держави, яке крало у них, і всі були щасливі.

Ось бажання все знищити, я бачу саме в цьому ланцюжку.

Наплювацьке ставлення до себе, до дому, до міста, до краю, до річки, до степу, перейшло в наплювацьке ставлення до здоров'я, до дитини, до майбутнього і воно зникло.

Які може бути майбутнє у тих, хто проти того, щоб гасили терикони?

І мене ось лякає ці всі кравчуково-сівошние "весь Донбас", так як я реально розумію, що ці проросійські шоуністи використовують російський наратив, навіть не усвідомлюючи, що в Україні немає адміністративної одиниці "Донбас", який може претендувати на свою культуру, мову , віру, кордони, статус і інший маразм.

Тому, коли ви чуєте "надати всьому Донбасу особливий статус", пам'ятайте про це і розумійте, що завуальовано йдеться про всю адміністративної території Луганської та Донецької областей.

СРСР не зробив з Луганської та Донецької області промислові райони, вони були такими з царських, до революційних часів.

Юзівка (Донецьк) – засновник британець Джон Юз, Луганськ- засновник шотландець Чарльз Гаскойн, Лисичанськ-побудований бельгійцями ...

Російського тут стільки ж, скільки в самій РФ, що вкрала історію маленького і не помітного держави Московського.

Еволюція і прогрес були в Донецьку і Луганську вже тоді, коли на Росії не було каналізації і міських туалетів (в Ленінграді тільки в 1966 році був затверджений генеральний план каналізації, затверджений, але не побудований).

Вся промислова експлуатація Донецького кам'яновугільного басейну під час СРСР, це насильство, насильство і ще раз насильство, безгосподарність, безвідповідальність, злодійство і просто знищення всього живого.

На териконах завжди гинули люди. Діти. І збирачі вугілля, і просто гуляють знічев'я. І в СРСР, коли життя людини не коштували і гроша, і завжди. Поза політиків і війни, миру і пір року.

І кожна трагедія в місті з часів його заснування не залишали жодного сліду.

Ну, вбило породою. Ну, відірвало голову на стрічці. Ну, завалило породою. Ну, провалилися в палаючий відвал.

Ах, так, крім сірководню, і купи шкідливої для організму погані, палаючі відвали мають всередині себе температуру понад 1300 градусів.

Іноді вони провалюються, тягнучи в палаючі жерла гуляють. Іноді вибухають. Як, наприклад, в Кадіївці.

Коли я розповідала свердловчанам про техногенну катастрофу в Кадіївці, народ не вірив. Ну, не писали такого в газетах, а значить, це не правда.

У газетах в СРСР і правда, такого не писали, ні про епідемії, ні про техногенні катастрофи, ні про аварії, ні про затонулий пароплаві "Нахімов", ні про що.

Як не писали про шкоду породних відвалів, про необхідність дотримання правил безпеки, про дотримання екологічних норм в формування відвалів. А навіщо простому радянській людині такі знання? Він повинен бути щасливий, вірити партії і крокувати в майбутнє.

Техногенна катастрофа, яка сталася 13 квітня 1962 року в місті Кадиївка (потім Стаханов), в результаті якого загинули сотні людей, залишилася таємницею для жителів Луганської та Донецької областей. Як і об'єкт "Кліваж" та інші техногенні катастрофи.

Причиною трагедії став палаючий терикон заввишки 111,5 м шахти імені Ілліча тресту "Кадіїввугілля" і Кадієвського коксохімічного заводу.

Розмоклі під дією атмосферних опадів глинисті породи заповнили порожнечі між уламками пісковиків, алевролітів, аргілітів, зцементувати їх в дуже міцну кірку, що витримує тиск парів і газів, що утворюються в результаті горіння вуглистих порід всередині терикону. Температура горіння останніх досягала 800 ° С. Але настав момент, коли тиск парів і газів всередині терикону перевищило міцність кірки, остання розірвалася і стався потужний вибух. Разом з газами і парами в атмосферу було викинуто 42 тис. М3 розпечених уламків порід. Вони заповнили великі шламовідстійники коксохімічного заводу, витіснивши з них шлам і перетворивши його в палаючу рідку масу. У лічені хвилини невелике поселення біля терикону було затоплено палаючим шламом і засипано розжареним уламками порід терикону. Даних про кількість жертв немає, за твердженням місцевих, вони обчислювалися сотнями. Вижити вдалося одиницям. З тих пір там ніхто не селиться, а сам терикон тільки тоді почали обсаджувати рослинністю (з-Вікі).

На "обсаджування" рослинністю териконів списували великі суми. У 2010-му році начальник екології міста Свердловська поставив свій підпис разом з головним екологом ТОВ ДТЕК, на документах свідчать про закінчення озеленення шахтного відвалу шахти "42-я", де було "висаджено" туї, сосни, ялиці, самшиту, ялівцю на суму більше 2-х мільйонів гривень.

Насправді терикон горів і був засипаний побутовим сміттям, який "озеленювачі" навіть не прибрали.

Зараз там за час війни терикони розгорілися до рівня мартенівський печей. Тому мене лякають розповіді солдат ВСУ про те, що вони базувалися на териконі. Про небезпеку териконів в Україні не знає ніхто. Тільки ось, бувалі шахтарі, жителі Луганщини.

В "республіках" на екологію плювали так само, як в СРСР. Хоча "міністерство" є. Є навіть "інститути", один з них і проектував затоплення об'єкта "Кліваж", яке призвело до поразки радіацією всіх підземних вод ОРДЛО, включаючи частину Ростовської області. Думаю, що і грошики з РФ регулярно отримують на "екологію".

Свердловськ-місто териконів. Місцеві називають місто-Смерділовка. І люблять його до сліз.

Що примітно, місцеві жителі жодного разу за час свого життя в "вільної від укро-хунти країні" не поставили перед керівництвом ОРДЛО питання про гасінні відвалів, екології, розвитку туризму, захисту Національного заповідника "Провальський степ".

А ось, якщо завтра там Україна, то застукають каски-тушкуйте!

До речі, на питання про екологію і терикони місцеві "народи Донбасу" відповідають просто – "це все Україна винна, нехай вона або гасить, або платить, що ми так живемо, краще нехай платить, може навіть не гасити".

Екологія, ще один фронт. Екологія, вірніше, перелік об'єктів підвищеної екологічної небезпеки повинен бути включений в карту війни.

Про ці об'єкти повинні знати всі підрозділи ЗСУ, що знаходяться на фронті.

Екологія - питання і карти реінтеграції ОРДЛО.

Після війни ми отримаємо у спадок ось цю загиджену і знищену територію. З радіоактивними відходами з РФ в затоплених шахтах, з об'єктом "Кліваж", зі знищеними заповідниками, з купами сміття, зі звалищами, розміром з Еверест, з зруйнованими системами водо-газо-постачання, зі знищеним житловим фондом, з копанками, з зниклими ставками і річками.

Такий маленький пекло на землі

Чому сьогодні така тема. По-перше, до цих пір екологія не є темою війни, а перелік об'єктів підвищеної екологічної небезпеки - це всього лише бій на сполох перед глухими. По-друге, мамкін-путінські реінтегратори до сих пір не мають карти реінтеграції, куди питання екології ніхто не вносив і не внесе. По-третє, в Свердловську, Луганської області (Довжанська) знову трагедія на териконі.

На одному з териконів Свердловська виявлені тіла підлітків 12 і 14 років, які пішли туди ввечері на романтичне побачення.

Новини з ОРДЛО: "6 жовтня о 11:45 в службу 101 Свердловська місцева мешканка повідомила, що її дочка з приятелями на териконі, в районі вул. Войкова, виявила своїх однолітків без ознак життя.

До місця події прибули сили і засоби пожежно-рятувальної частини №7, співробітники швидкої допомоги і поліції. Тіла підлітків - 12-річної дівчинки і 14-річного хлопчика – знаходилися на верхній точці терикону (на висоті близько 80 метрів). Передбачувана причина їх загибелі – отруєння продуктами горіння відвальної породи. Швидше за все, діти вирушили на терикон ще з вечора, щоб подивитися на нічне місто. Про свій похід не сказали ні друзям, ні рідним. Близько опівночі їх почали шукати, але мобільні телефони вже не відповідали. Приятелі загиблих, дізнавшись про їх зникнення, здогадалися, де вони можуть бути, і вранці почали самостійні пошуки.

Терикони - конічні відвали гірських порід, що утворюються при видобутку кам'яного вугілля шахтним способом, є невід'ємним елементом індустріального ландшафту Донбасу, розміщуються переважно в межах населених пунктів.

Про те, що на терикони підніматися не можна, жителі шахтарських міст і селищ знають з дитинства. Але все одно бажаючі це зробити перебувають постійно, адже зверху відкривається прекрасний вид, що викликає сильні емоції.

Чим це небезпечно? Від великого тиску порода всередині штучної гори самозаймається, і він починає тліти. Виникає своєрідний хімічний реактор - проходять в ньому процеси інтенсивно розігрівають породу. Температура всередині терикону може досягати 1200 ° С; на поверхні з'являються димлячі виходи газів, як на вулканах, - фумароли. Сірководень, чадний газ, діоксиди сірки та азоту наповнюють повітря навколо терикону в таких концентраціях, що знаходження поблизу навіть короткий час багате самими сумними наслідками - дихати неможливо, від різкого запаху сльозяться очі і т. П. ".

Підлітки ОРДЛО, як ми в СРСР, не мають іншого місця для ігор, як не охороняються палаючі терикони.

А про небезпеку такого сусідства їм ніхто з дорослих не розповідає, адже "все так живуть і нічого". Там і мама з татом гуляли, і нічого.

Тому сьогодні не у війні. Просто про край, який помирає. Про безпечність та людської дурості. І про страшне явище з СРСР, що вразив багатьох "громадян великого союзу" - пофігізм.