Протягом тижня до контакт-центру 0-800-60-20-19 надійшло понад 27 тисяч дзвінків.

Лідером з реагування на дзвінки серед регіонів стала, на даний час, Волинська область.

Для оброблення вхідних дзвінків та здійснення їх технічного супроводу у відповідній системі залучено до 150 операторів.

Нагадаю, що дзвінки є безкоштовними з усіх номерів фіксованих та мобільних мереж операторів зв'язку України.

Чи потрібна зараз гаряча лінія? Так.

Особисто відповідав на дзвінки громадян на гарячій лінії і можу з впевненістю сказати, що даний алгоритм надання допомоги працює та затребуваний серед людей. Одними із питань, які потрапили саме мені, були дзвінки стосовно проходження самоізоляії через додатку "Вдома", закриття лікарняного та чи необхідно робити повторний ПЛР тест, щоб вийти на роботу, а також питання амбулаторного лікування.

Розподіл по тематиках дзвінків виглядає наступним чином:

питання діагностики – 52.7%;

питання амбулаторного лікування – 9.4%; безкоштовні та платні тестування – 7,0%;

порядок проходження самоізоляції - 5,7%;

підписання декларацій – 8,1%.

Найбільша кількість звернень зареєстрована:

Київська область – 21.26%;

м.Київ – 10.35%;

Дніпропетровська область – 9.27%;

Харківська область – 6.99%;

Черкаська область – 6.38%.

Хотів би окремо відзначити регіони, які найкраще включилися у роботу контакт-центру та налагодили у себе на місцях алгоритми реагування. Лідерство за Волинською областю, далі йдуть Вінницька, Хмельницька, Миколаївська, Херсонська, Чернігівська, Черкаська та Одеська області.

Тож, якщо маєте питання чи потребуєте роз’яснення і на місці цього отримати не можете, будь ласка, телефонуйте на номер гарячої лінії і вас обов’язково професійно проконсультують.

Але, найголовніше, дотримуйтеся встановлених протиепідемічних норм та бережіть себе і близьких!

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