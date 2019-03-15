''Гарний початок'': глава УГКЦ розкрив деталі зустрічі з Епіфанієм

Очільники УГКЦ та ПЦУ Блаженніший Святослав і митрополит Епіфаній під час зустрічі 7 березня обговорили питання можливості співпраці задля блага українців. Мови про об’єднання церков не було.

Про це в ефірі ObozTV заявив глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук). За його словами, зустріч є добрим початком діалогу.

"Одразу скажу, що про об’єднання мови не було. Ми говорили перш за все про можливість певної співпраці для добра українського народу в усіх сферах життя, там, де це сьогодні є можливим. Ми назвали цей діалог "дорожньою картою", яку хочемо укласти для того, щоб розуміти, як далі разом рухатися. Це спілкування є добрим початком", – сказав він.

Для греко-католиків співпраця з ПЦУ чи з іншими церквами Київського християнства полягає у відкритті спільного історичного минулого, зазначив отець. Він додав, що їх уже об'єднує саме це.

"У нас спільні коріння, ми є спадкоємцями колись єдиної, а сьогодні, на жаль, розділеної, Київської церкви. Ми всі родом із Хрещення святого князя Володимира. Нашим материнським кафедральним собором є Свята Софія. Це і є "дорожньою картою" зближення наших церков", – пояснив він.

Аби діалог між УГКЦ та ПЦУ був плідний, треба пройти ще багато етапів, переконаний Блаженніший Святослав. Він зазначив, що якщо говорити про спілкування у вселенському вимірі, то мова про створення нових структур не йдеться.

Глави УГКЦ Святослав Шевчук та ПЦУ Епіфаній Колаж

"Нам ще потрібно багато попрацювати, щоб цей екуменічний діалог був результативним і призвів до глибоких змін у наших стосунках. Йдеться про відновлення "співпричастя", тобто, відновлення євхаристійного спілкування і єдності, щоб ми разом могли здійснювати Божественну Літургію за одним престолом. Це мета, яку в свій час виставив ще святий Папа Іоанн-Павло II", – сказав глава УГКЦ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч предстоятеля УПЦ Блаженнійшого митрополита Епіфанія та глави й отця УГКЦ Блаженнійшого Святослава відбулась 7 березня. Сторони особисто обмінялися міркуваннями щодо низки питань, які стосуються двох Церков і впливають на їхні взаємовідносини.

Раніше, коментуючи побажання Святослава Шевчука про єдність українського християнства, митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський ПЦУ Олександр Драбинко відповів, що якщо в УГКЦ раді, що українці знайшли єдність і отримали можливість створити помісну автокефальну церкву, то в ПЦУ сподіваються, що мова про єдність українського християнства не означає євхаристійне єднання в повному розумінні цього слова.

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