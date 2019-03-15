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''Гарний початок'': глава УГКЦ розкрив деталі зустрічі з Епіфанієм

1.7тЧитати матеріал російською

Очільники УГКЦ та ПЦУ Блаженніший Святослав і митрополит Епіфаній під час зустрічі 7 березня обговорили питання можливості співпраці задля блага українців. Мови про об’єднання церков не було.

Про це в ефірі ObozTV заявив глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук). За його словами, зустріч є добрим початком діалогу.

"Одразу скажу, що про об’єднання мови не було. Ми говорили перш за все про можливість певної співпраці для добра українського народу в усіх сферах життя, там, де це сьогодні є можливим. Ми назвали цей діалог "дорожньою картою", яку хочемо укласти для того, щоб розуміти, як далі разом рухатися. Це спілкування є добрим початком", – сказав він.

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Для греко-католиків співпраця з ПЦУ чи з іншими церквами Київського християнства полягає у відкритті спільного історичного минулого, зазначив отець. Він додав, що їх уже об'єднує саме це.

''Гарний початок'': глава УГКЦ розкрив деталі зустрічі з Епіфанієм

"У нас спільні коріння, ми є спадкоємцями колись єдиної, а сьогодні, на жаль, розділеної, Київської церкви. Ми всі родом із Хрещення святого князя Володимира. Нашим материнським кафедральним собором є Свята Софія. Це і є "дорожньою картою" зближення наших церков", – пояснив він.

Аби діалог між УГКЦ та ПЦУ був плідний, треба пройти ще багато етапів, переконаний Блаженніший Святослав. Він зазначив, що якщо говорити про спілкування у вселенському вимірі, то мова про створення нових структур не йдеться.

Глави УГКЦ Святослав Шевчук та ПЦУ Епіфаній

Глави УГКЦ Святослав Шевчук та ПЦУ Епіфаній

Колаж

"Нам ще потрібно багато попрацювати, щоб цей екуменічний діалог був результативним і призвів до глибоких змін у наших стосунках. Йдеться про відновлення "співпричастя", тобто, відновлення євхаристійного спілкування і єдності, щоб ми разом могли здійснювати Божественну Літургію за одним престолом. Це мета, яку в свій час виставив ще святий Папа Іоанн-Павло II", – сказав глава УГКЦ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч предстоятеля УПЦ Блаженнійшого митрополита Епіфанія та глави й отця УГКЦ Блаженнійшого Святослава відбулась 7 березня. Сторони особисто обмінялися міркуваннями щодо низки питань, які стосуються двох Церков і впливають на їхні взаємовідносини.

Раніше, коментуючи побажання Святослава Шевчука про єдність українського християнства, митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський ПЦУ Олександр Драбинко відповів, що якщо в УГКЦ раді, що українці знайшли єдність і отримали можливість створити помісну автокефальну церкву, то в ПЦУ сподіваються, що мова про єдність українського християнства не означає євхаристійне єднання в повному розумінні цього слова.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVПравославна церква України
Особа
Святослав Шевчук
Місце
Україна
Теги
ПЦУУГКЦ
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