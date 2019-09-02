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2 вересня • оновлено в 11:29
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"Гарматне м'ясо вирощують!" У мережі шоковані дитячими "концтаборами" у Криму

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В окупованому Росією Криму 270 школярів зібрали у мілітаризованих таборах Юнармії, де навчали військовій справі.

Табір організували в смт. Заозерне на базі дитячого оздоровчого центру "Пурпурові вітрила", повідомляє у Facebook організація Crimean Human Rights Group.

"Протягом 21 дня учасники працювали у профільних гуртках з армійської справи, тактики та стратегії військових дій. Діти під час зміни пізнавали тонкощі будови сучасної стрілецької зброї та отримали навички техніки безпеки", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що з дітьми працювали кадрові офіцери Міністерства оборони РФ, військові, а також члени Союзу ветеранів Росії.

Ще один військовий табір для дітей відкрили у євпаторійському санаторії "Здравниця", де з дітьми велася пропагандистська робота.

Військові табори у Криму

Військові табори у Криму

Facebook

Військові табори у Криму

Військові табори у Криму

Facebook

Військові табори у Криму

Військові табори у Криму

Facebook

Військові табори у Криму

Військові табори у Криму

Facebook

Військові табори у Криму

Військові табори у Криму

Facebook

У мережі були шоковані таким вихованням дітей, зазначаючи, що окупанти "промивають мізки" школярам.

"Цим дітям потім потрібна допомога, у нас дуже багато буде роботи. Ми повинні готувати професійних психологів для роботи з цими дітьми", "В СРСР найбільше напружували збори, змагання та колективний ідіотизм. Думаю, що українським дітям у Криму концтабірні ігрища теж не по нутру", "Гарматне м'ясо вирощують", "Шкода нещасних дітей, і не забувайте, що в ті концтабори їх відправляють батьки, які жили у Криму до окупації", – зазначали у мережі.

"Гарматне м'ясо вирощують!" У мережі шоковані дитячими "концтаборами" у Криму

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, президента Росії Володимира Путіна знову помітили за тим, що він чіплявся до дітей у Криму.

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Теми
Анексія Криму російська пропаганда
Місце
Україна
Теги
соцмережі Крим діти пропаганда
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Маленькие, глупенькие, будущие двухсотики. Надежда мамашек алкоголичек. Зажмурят её чадо на чужой земле, на чужой войне, а мамке компенсация в виде денюжки .
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Злопыхатель так может ты распустиш шароварную армию,что бы мамашки алкоголички своих щеневмерликов зажмуренными не получали.Мозг у тебя той самой мамашки )))
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70rus xxx
70rus xxx
Злопыхатель Вежливый,(((Детские военные сборы на Украине — смотрите картинки))))
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семенов Александр
семенов Александр
Да что вы понимаете , настоящий дэмократычный военизированный детский лагерь (типа "Азова"),отличается от тоталитарного концлагеря в Крыму.,тем что в украинском лагере. учат ненавидеть русских.,и готовят детей "резать русню", а в российском "концлагере". все как то размыто, никаких тебе нацистских лозунгов, ни призывов убивать по национальному признаку... в общем жуть !!!
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Nikolaeva Nadezhda
Nikolaeva Nadezhda
Есть такая профессия - родину защищать.
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