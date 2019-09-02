"Гарматне м'ясо вирощують!" У мережі шоковані дитячими "концтаборами" у Криму

В окупованому Росією Криму 270 школярів зібрали у мілітаризованих таборах Юнармії, де навчали військовій справі.

Табір організували в смт. Заозерне на базі дитячого оздоровчого центру "Пурпурові вітрила", повідомляє у Facebook організація Crimean Human Rights Group.

"Протягом 21 дня учасники працювали у профільних гуртках з армійської справи, тактики та стратегії військових дій. Діти під час зміни пізнавали тонкощі будови сучасної стрілецької зброї та отримали навички техніки безпеки", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з дітьми працювали кадрові офіцери Міністерства оборони РФ, військові, а також члени Союзу ветеранів Росії.

Ще один військовий табір для дітей відкрили у євпаторійському санаторії "Здравниця", де з дітьми велася пропагандистська робота.

Військові табори у Криму Facebook

Військові табори у Криму Facebook

Військові табори у Криму Facebook

Військові табори у Криму Facebook

Військові табори у Криму Facebook

У мережі були шоковані таким вихованням дітей, зазначаючи, що окупанти "промивають мізки" школярам.

"Цим дітям потім потрібна допомога, у нас дуже багато буде роботи. Ми повинні готувати професійних психологів для роботи з цими дітьми", "В СРСР найбільше напружували збори, змагання та колективний ідіотизм. Думаю, що українським дітям у Криму концтабірні ігрища теж не по нутру", "Гарматне м'ясо вирощують", "Шкода нещасних дітей, і не забувайте, що в ті концтабори їх відправляють батьки, які жили у Криму до окупації", – зазначали у мережі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, президента Росії Володимира Путіна знову помітили за тим, що він чіплявся до дітей у Криму.

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