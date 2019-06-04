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"Ганьбище!" Одесити влаштували побоїще через безкоштовні іграшки. Фоторепортаж

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В Одесі, у парку Горького на Черемушках, спроба встановити два національні рекорди — "Найдовша доріжка з іграшок" і "Найбільша кількість розданих ігор" — перетворилася на побоїще.

Як розповіли місцеві жителі у групі в Facebook "Чорний список Одеса", за умовами, дітям мали роздати по одній грі кожному. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Але дорослі "змітали" скільки в руки поміщалося... Найнеприємніше було дивитися, як це роблять батьки, бабусі, які прийшли з однією дитиною. Чому ви його навчите? Красти в інших?" – обурилися очевидці.

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Заходи в парку Горького в Одесі

Заходи в парку Горького в Одесі

"Думська"

Видання "Думська" також наводить кілька коментарів учасників заходів.

"Ледве заспокоїла дитину — її вдарили у живіт і вирвали гру з рук", розповіла Анна Розхідченко.

"Я була у шоці від цього ганьбища! Здорові товсті тітки виймали немовлят із колясок і запихали туди коробки з подарунками, говорить Катерина Власова. Люди брали по 50 подарунків в одні руки. У кульки, сумки напихали. Діти років 10 видирали у маленьких, маленькі плачуть. Деякі торби не могли підняти з подарунками, а деяким і зовсім нічого не дісталося. Це був жах".

Незважаючи на скандал, обидва рекорди — "Найдовша доріжка з іграшок" і "Найбільша кількість розданих ігор" — були зафіксовані.

Заходи в парку Горького в Одесі

Заходи в парку Горького в Одесі

"Думська"

Заходи в парку Горького в Одесі

Заходи в парку Горького в Одесі

"Думська"

Заходи в парку Горького в Одесі

Заходи в парку Горького в Одесі

"Думська"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 травня у столиці встановили "Солодкий рекорд України": до Дня Києва у "БКК" презентували величезний торт із найбільшою кількістю різних смаків.

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Місце
УкраїнаОдеса
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Украинзге мир.
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леня зе
леня зе
как тебе илон маск бу-га-га
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Турчин Сергей
Турчин Сергей
Этим жлобам нужно провести экскурсию в доме профсоюзов. Там сгорели те, кто тоже любил халяву, когда надеялись на то, что Путин придёт и сделает пенсии им в 3000 баксов
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