"Ганьбище!" Одесити влаштували побоїще через безкоштовні іграшки. Фоторепортаж

В Одесі, у парку Горького на Черемушках, спроба встановити два національні рекорди — "Найдовша доріжка з іграшок" і "Найбільша кількість розданих ігор" — перетворилася на побоїще.

Як розповіли місцеві жителі у групі в Facebook "Чорний список Одеса", за умовами, дітям мали роздати по одній грі кожному. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Але дорослі "змітали" скільки в руки поміщалося... Найнеприємніше було дивитися, як це роблять батьки, бабусі, які прийшли з однією дитиною. Чому ви його навчите? Красти в інших?" – обурилися очевидці.

Заходи в парку Горького в Одесі "Думська"

Видання "Думська" також наводить кілька коментарів учасників заходів.

"Ледве заспокоїла дитину — її вдарили у живіт і вирвали гру з рук", — розповіла Анна Розхідченко.

"Я була у шоці від цього ганьбища! Здорові товсті тітки виймали немовлят із колясок і запихали туди коробки з подарунками, — говорить Катерина Власова. — Люди брали по 50 подарунків в одні руки. У кульки, сумки напихали. Діти років 10 видирали у маленьких, маленькі плачуть. Деякі торби не могли підняти з подарунками, а деяким і зовсім нічого не дісталося. Це був жах".

Незважаючи на скандал, обидва рекорди — "Найдовша доріжка з іграшок" і "Найбільша кількість розданих ігор" — були зафіксовані.

Заходи в парку Горького в Одесі "Думська"

Заходи в парку Горького в Одесі "Думська"

Заходи в парку Горького в Одесі "Думська"

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