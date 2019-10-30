"Ганьба!" На Волині люди не пустили на роботу суддю-хабарника

На Волині місцеві жителі перегородили шлях до роботи судді Ківерцівського райсуду Івану Підгорному, який у далекому 2010 році погорів на хабарі.

Вони зажадали, щоб чиновника засадили за ґрати. Відео з місця інциденту опублікувало на своїй сторінці у Facebook видання "Сила правди" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, на відеозаписі видно, що натовп волинян із криками "Ганьба!" буквально не дав пройти судді на своє робоче місце. Навіть присутні на місці правоохоронці ніяк не змогли допомогти Підгірному.

Натовп волинян із криками "Ганьба!" буквально не дав пройти судді на своє робоче місце Скріншот із відео

Як повідомляє Inforesist, суддя Іван Підгорний у 2010 році повернув з-під арешту автомобіль, який був конфіскований у господаря за водіння у п'яному вигляді. За це рішення йому обіцяли 4 тисячі гривень. Пів тисячі суддя отримав, а решту йому принесли міченими купюрами співробітниками СБУ. Підгорного затримали у його кабінеті.

У 2012 році Рівненський райсуд присудив йому три роки в'язниці з випробувальним терміном на два роки. Але вирок був оскаржений і обвинувачений отримав умовний термін. У 2016-му "хабарника" знову засудили на п'ять років позбавлення волі з конфіскацією однієї шостої частини майна.

На Волині люди не пустили на роботу суддю-хабарника Скріншот з відео

"Знову апеляція. Без результату — в березні 2017 року апеляційним судом вирок залишено в силі. Через два місяці після цього Підгорний поскаржився і Вищий спецсуд припинив виконання вироку через стан здоров'я засудженого", — пише видання.

Крім цього, під час розгляду справи з'ясувалося, що Підгорний "не гребував брати хабарі у вигляді бензину, обідів у ресторанах, транспортних послуг, побутової техніки, полуниці й сіна для кроликів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, суддя Ківерцівського районного суду Іван Підгорний, якого у квітні 2016 року засудили до п'яти років позбавлення волі, не відбуває покарання. Крім того, інша частина вироку — конфіскація майна — також не виконана.

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