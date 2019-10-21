"Ганьба для всієї країни!" Гонтарева відреагувала на скандал з "Кварталом 95"

Колишня глава Національного банку України Валерія Гонтарева відреагувала на скандальний номер "Кварталу 95" про підпал її будинку.

"Це сором! Глузувати над людських горем - це неможливо уявити в цивілізованому суспільстві", - цитує Гонтареву "Радіо Свобода".

Вона зазначила, що дізналася про скандальний номер за участю хору Верьовки від своїх друзів.

"На рахунок цинізму "95 Кварталу" сумнівів давно немає. Але участь в цьому народного хору, це вже ганьба для всієї країни", - заявила вона.

При цьому судитися з "кварталівцями" Гонтарева не планує, оскільки "грошей не вистачить".

Гонтарева відреагувала на пісню Кошового

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр України з питань культури, спорту та інформаційної політики Володимир Бородянський вибачився перед ексглавою НБУ Валерією Гонтаревою через скандал з "Кварталом 95" і хором Верьовки.

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