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21 жовтня • оновлено в 06:34
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"Ганьба для всієї країни!" Гонтарева відреагувала на скандал з "Кварталом 95"

1.6т Читати матеріал російською

Колишня глава Національного банку України Валерія Гонтарева відреагувала на скандальний номер "Кварталу 95" про підпал її будинку.

"Це сором! Глузувати над людських горем - це неможливо уявити в цивілізованому суспільстві", - цитує Гонтареву "Радіо Свобода".

Вона зазначила, що дізналася про скандальний номер за участю хору Верьовки від своїх друзів.

"На рахунок цинізму "95 Кварталу" сумнівів давно немає. Але участь в цьому народного хору, це вже ганьба для всієї країни", - заявила вона.

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При цьому судитися з "кварталівцями" Гонтарева не планує, оскільки "грошей не вистачить".

Гонтарева відреагувала на пісню Кошового

Гонтарева відреагувала на пісню Кошового

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр України з питань культури, спорту та інформаційної політики Володимир Бородянський вибачився перед ексглавою НБУ Валерією Гонтаревою через скандал з "Кварталом 95" і хором Верьовки.

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Особа
Валерія Гонтарева
Місце
Україна
Тег
95 Квартал
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Алкашка гонтарева и есть позор всей страны
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