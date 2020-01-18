"Ганьба для всієї країни!" Директора українського авіазаводу присоромили за фото у формі військового РФ

Фотографуватися в формі російського військового пілота – ганьба і образа українців, які ведуть війну проти російської агресії, через що втратили вже тисячі життів.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав український журналіст Юрій Бутусов, коментуючи звільнення директора 410-го заводу цивільної авіації Олексія Попова.

Нагадаємо, Попов не пройшов спецперевірку СБУ через скандально фото, зробленого на авіаційній виставці МАКС-2015 серпні 2015 го року під Москвою. Олексій Попов – справа, одягнув костюм російського пілота. Він стоїть поруч з батьком Віктором Поповим, одним з найуспішніших менеджерів авіаційної промисловості України.

Олексій Попов Фейсбук Юрія Бутусова

"Олексій – інженер з хорошою освітою, і його призначення в січні на 410-й завод директором я сприйняв як позитивний сигнал. Але фотографуватися в формі російських військових льотчиків під час війни – це ганьба і це просто образа свого народу, який веде війну проти російської агресії, і втратив тисячі життів своїх захисників", – написав Бутусов.

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За його словами, родині Попових варко було б роз'яснити свою позицію суспільству, а не мовчати.

"Людина у формі нашого найлютішого ворога, в формі окупанта, ніколи не буде вважатися другом України і не заслужить поваги. Людина носить військову форму тієї країни, яку вважає своєю Батьківщиною. Під час війни в чужій формі ходять тільки зрадники своєї держави і свого народу", – впевнений журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, працівник одного з підприємств "Укроборонпрому" в 2014 році був завербований Генштабом Збройних сил Росії і передавав їм дані про український оборонно-промисловий комплекс (ОПК).

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