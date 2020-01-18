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18 січня • оновлено в 13:30
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/ Суспільство

"Ганьба для всієї країни!" Директора українського авіазаводу присоромили за фото у формі військового РФ

1.4т
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Фотографуватися в формі російського військового пілота – ганьба і образа українців, які ведуть війну проти російської агресії, через що втратили вже тисячі життів.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав український журналіст Юрій Бутусов, коментуючи звільнення директора 410-го заводу цивільної авіації Олексія Попова.

Нагадаємо, Попов не пройшов спецперевірку СБУ через скандально фото, зробленого на авіаційній виставці МАКС-2015 серпні 2015 го року під Москвою. Олексій Попов – справа, одягнув костюм російського пілота. Він стоїть поруч з батьком Віктором Поповим, одним з найуспішніших менеджерів авіаційної промисловості України.

Олексій Попов

Олексій Попов

Фейсбук Юрія Бутусова

"Олексій – інженер з хорошою освітою, і його призначення в січні на 410-й завод директором я сприйняв як позитивний сигнал. Але фотографуватися в формі російських військових льотчиків під час війни – це ганьба і це просто образа свого народу, який веде війну проти російської агресії, і втратив тисячі життів своїх захисників", – написав Бутусов.

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За його словами, родині Попових варко було б роз'яснити свою позицію суспільству, а не мовчати.

"Людина у формі нашого найлютішого ворога, в формі окупанта, ніколи не буде вважатися другом України і не заслужить поваги. Людина носить військову форму тієї країни, яку вважає своєю Батьківщиною. Під час війни в чужій формі ходять тільки зрадники своєї держави і свого народу", – впевнений журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, працівник одного з підприємств "Укроборонпрому" в 2014 році був завербований Генштабом Збройних сил Росії і передавав їм дані про український оборонно-промисловий комплекс (ОПК).

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Юрій Бутусов
Місце
Україна
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а на вазах и камазах которые люди до сих пор ездят почему внимание не уделяете.о чем новость? да и птицы через россию летают.какая страна такие и новости
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Крым Андрей
Крым Андрей
Правильно, правильно. Выгнать его нах в рашку. А узлы к самолётам и расово правильные патриоты пусть делают с волонтёрами. У них лучше получится.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В украинской форме не менее позорно, ведь именно в ней всу убивает детей Донбасса
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Захаров Дмитрий, что то я не видел вашего рвения когда солдаты РФ убивали сотнями детей Чечни)))что то из дети вас не волновали почему то)и дети Сирии и дети Грузии вы их там сотнями поубивали и ничего)))совесть вам за убитых вами детей не мучает почему то))))))
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