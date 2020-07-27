Гамбургеру – 120 років: історія успіху знаменитої булочки з котлетою

Рівно 120 років тому, 27 липня 1900 року, було продано перший у світі гамбургер. Це сталося в США, в місті Нью-Хейвен, штат Коннектикут.

День, коли гастроном Луї Лессінг поклав традиційний німецький біфштекс з соусом і листком салату між двома круглими булочками, вважається днем народження гамбургера. Детальніше про історію цієї страви та про те, як вона завоювала світову популярність, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Гамбургер: історія назви

Назва знаменитого сендвіча походить від міста Гамбург у Німеччині. Саме там вперше стали відбивати м'ясо, перед тим як подавати його до столу.

А в 19 столітті через порт Гамбурга європейці масово емігрували в США. Ті з них, хто відкривав власні заклади в Америці, обов'язково включав до меню знаменитий гамбурзький біфштекс.

Найбільшою популярністю гамбургери зобов'язані компанії McDonald's. Перший ресторан мережі, Дес-Плейнс, Іллінойс, 1955 рік reddit.com

Перша слава

Широко відомими гамбургери стали 1904 року, після Всесвітньої виставки в Сент-Луїсі. А в 1921 році в штаті Канзас, США, відкрилася мережа ресторанів швидкого харчування White Castle, до меню яких гамбургери входили як основне блюдо.

Мережа кафе Wimpy Grills першою почала продавати гамбургери за низькими цінами, налагодивши технологію потокового приготування і витрачаючи на обслуговування відвідувача менше однієї хвилини.

Назва гамбургера походить від міста Гамбург unsplash.com

Всесвітня популярність

Однак найбільшою популярністю гамбургери зобов'язані компанії McDonald's, перший ресторан якої відкрився 1955 року в містечку Дес-Плейнс, штат Іллінойс.

Мережа закладів корпорації швидко поширилася по всьому світу; McDonald's і їхні гамбургери стали барометром для американської та світової економіки та символом глобалізації.

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