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Гаджет - за читання новин: OBOZREVATEL запустив новий конкурс

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Із 20 по 26 серпня на сайті OBOZREVATEL пройде третій конкурс із розіграшу смартфона Xiaomi Redmi 5 Plus 4/64 Gold серед наших читачів.

Для того, щоб взяти в ньому участь, необхідно зареєструватися на сайті, встановити наш додаток-розширення для браузера Chromе або авторизуватися через e-mail. Після цього протягом всього розіграшу треба щодня відвідувати сайт і переглядати на ньому мінімум три сторінки.

Після завершення конкурсу, 27 серпня, у прямому ефірі ObozTV буде визначене ім'я єдиного переможця. Це станеться на програмі "Студія Обозреватель" в період з 10 до 11 ранку.

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Переможцю, відгукнися! OBOZREVATEL розшукує фіналістку конкурсу

Детальніше ознайомитися з умовами конкурсу ви можете, перейшовши за цим посиланням.

Інформація про сам конкурс - тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 серпня стало відоме ім'я другого переможця розіграшу. Новий смартфон отримав Саша Семирожим.

Місце
Україна
Об'єкт
Обозреватель
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