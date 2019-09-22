В Україну прийдуть ще два "бабиних літа": синоптик розповів, коли потеплішає

22-23 вересня в Україні розпочнеться довгоочікуване потепління – вдень температура підвищиться до +20... +21 градуси на півдні і до + 17... +19 градусів у північних регіонах і Києві.

Прогнозом погоди на кінець вересня і жовтень в ефірі ObozTV поділився народний синоптик Леонід Горбань. Він розповів, коли настане "бабине літо", а коли прийдуть перші заморозки.

За прогнозом Горбаня, потепління наступного тижня буде нетривалим варіантом "бабиного літа". А вже 26-27 вересня в Україну прийде ще один циклон і знову похолоднішає.

Але з 1 жовтня, потішив він, почнеться справжнє "бабине літо".

"У перший тиждень жовтня, з 1 по 8 число, на півдні буде температура + 21... +22 градуси", – зазначив народний синоптик.

На півночі та в центральних областях, за його словами, буде лише на кілька градусів прохолодніше, близько +18... +19.

А ось заморозки можливі вже в середині жовтня.

"До 10 жовтня – різке зниження температур, навіть по Одеській області. Нічна температура на півдні знову сягатиме + 5... +7 градусів", – попередив Горбань.

"На півночі 11-12 жовтня можливі заморозки. Але найсерйозніші заморозки в північних областях України слід очікувати 22-24 жовтня", – уточнив він.

Зовсім скоро українців зможе порадувати "бабине літо" Shutterstock

Як писав OBOZREVATEL, 18 вересня, після різкого зниження температури повітря в Україні, на горі Піп-Іван у Карпатах випав перший сніг.

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