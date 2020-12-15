Фронтовий медик поділився зворушливою історією про вдячність воїна ЗСУ за врятоване життя
Фронтовий медик, священник Микола Половий розповів про зворушливу зустріч із незнайомим захисником України на вокзалі та його подяку за врятоване життя.
Історією чоловік поділився на особистій сторінці у Facebook, наголосивши, що особливий випадок трапився просто посеред вокзалу у Фастові, коли він чекав електричку до Києва. Медик був одягнений у військову форму, оскільки їхав на ротацію, а тому дуже контрастно виглядав на фоні цивільних людей навколо.
"До мене підходить чоловік, пильно розглядає шеврони "Госпітальєрів" і медичний хрест. А потім обіймає, ридає і не відпускає мене. "Братику, я живий, бо ви мене витягли з мінного поля, коли ПОМка (протипіхотна осколкова міна. – Ред.) мене порвала", – говорить плачучи", – згадує Половий.
Медик розповів, що під час розмови воїн розповів йому про свій дивовижний порятунок – чоловіку вдалося вижити навіть попри те, що в голові залишилися два осколки. Із фатального бою, просто під обстрілом, захисника на собі також витягнув медик. Воїн просив рятівника облишити його, аби зберегти хоч своє життя, але той лише відповів: "Не парся! Тобі ще рано до раю!".
"От така зустріч! Навколо люди були зачаровані його розповіддю і слухали тихо, як миші. А далі сильно обійнялись, і він поїхав в сторону Миронівки, а я – на Київ, щоб далі на Маріуполь", – завершив свій допис медик-священник.
У коментарях користувачі також не стримували емоцій та залишали теплі слова подяки для кожного, хто захищає Україну.
"Вертайтеся всі живими, благаємо вас", "Божого захисту всім вам", "Повертайтесь живими і з перемогою!", "Бережіть себе! Велика шана нашим захисникам!", "Такі історії треба розповідати у школах нашим дітям!", Дай, Боже, дожити нам усім до миру, але не будь-якою ціною", – пишуть люди.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні на Донбасі загинув військовий медик Микола Ілін (Естонець), який служив у 137-му окремому батальйоні морської піхоти. Герой потрапив у ворожу засідку, коли вирушив для евакуації та порятунку пораненого побратима.