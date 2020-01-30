Французи раптово захотіли жити в окупованому Криму: що відомо

Група французів, родичі яких емігрували з півострова в 1920-х роках, попросила підконтрольний Кремлю парламент окупованого Росією Криму допомогти з переїздом на півострів на постійне місце проживання

Про це повідомляв повідомив депутат російського держради Криму, так званий глава комітету з питань народної дипломатії і міжнаціональних відносин Юрій Гемпель. За його словами, в цьому році група з Франції відвідає півострів з ознайомчим візитом, повідомляє РІА Новини.

"Надійшла ініціатива від групи громадян Франції, нащадків емігрантів, які залишили Крим в 20-х роках минулого століття, приїхати назад на постійне місце проживання. Ми вже обговорили можливий формат зустрічі", – сказав він.

Нащадки емігрантів з Криму захотіли повернутися на півострів 24 канал

Група з Франції відвідає півострів з ознайомчим візитом в 2020 році.

"Ми познайомимо їх з історією і героїчним минулим Криму. Свого часу в Криму жила досить велика французька діаспора", – сказав Гемпель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, турецькі чиновники підтвердили, що їх позиція по анексії українського Криму Росією залишається незмінною – Анкара ніколи не визнавала і не визнає її.

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