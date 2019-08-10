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Фотосесія зі змією: в США дівчинка дивом уникнула смерті

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У США школярка Брук Міллс з міста Оберн дивом уникла нападу небезпечної змії. Рептилія збиралася атакувати, коли дівчинка фотографувалася буквально поруч з нею.

Про це повідомляє сайт "93.7". Мати семикласниці вирішила зробити кілька знімків дочки перед першим заняттям в школі. За її словами, вона встигла двічі сфотографувати дівчинку і лише потім, попросивши її посміхнутися, побачила змію.

Фотографія зі змією

Фотографія зі змією

"93.7"

"Господи, це було моторошно! Я зробила два знімка і попросила її посміхнутися. А потім побачила змію!.. Я сказала:" Брук, відійди від дерева, негайно". Я говорила це спокійно, але впевнена, обличчя мене видало", – розповіла мама дівчинки.

Змія готуватися напасти

Змія готуватися напасти

"93.7"

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На кадрах, які Брук Міллс виклала на своїй сторінці в Facebook, видно, що змія дивиться на неї, готуючись до нападу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі жінка виявила гігантську змію прямо у себе в автомобілі.

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