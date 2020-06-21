Фотографиня показала, як кохають одностатеві пари

Китайсько-сінгапурська фотографиня Шармейн Поу (Charmaine Poh) зняла серію фотографій, які показують, як виглядає любов одностатевих пар на тлі традиційного шлюбу.

Проект Поу під назвою "Як вони люблять" (How they Love), як пише видання Artsy, фіксує закохану одностатеву пару на тлі фотографій їх батьків.

Проект Шармейн Поу "Як вони люблять" Instagram psxcharmaine

За задумом Поу на фото обов'язково присутній атрибут звичайного весілля: букет нареченої, вуаль або щось ще.

При цьому фотографиня не просить учасників фото займати якісь певні пози, а лише просить їх почуватися вільними.

Проект Шармейн Поу "Як вони люблять" Instagram psxcharmaine

Сама Поу також є частиною спільноти ЛГБТК+ і через фото намагається розповісти історії одностатевої любові в країні, яка не визнає прав одностатевих громадян: не так давно суди Сінгапуру підтримали закон, який криміналізує статеві стосунки між двома чоловіками. При збереженні цього закону члени спільноти ЛГБТК+ не мають юридичних прав, що обмежує їх доступ до державного житла і медичного страхування, ускладнює прийняття медичних рішень, процес усиновлення/удочеріння для подружніх пар та інше.

Проект Шармейн Поу "Як вони люблять" Instagram psxcharmaine

Поу стверджує, що зараз її фотостудія перетворилася на простір комфорту, і уяви, де кожна пара може повністю віддалитися від реального світу.

Проект Шармейн Поу "Як вони люблять" Instagram psxcharmaine

Проект Шармейн Поу "Як вони люблять" Instagram psxcharmaine

Проект Шармейн Поу "Як вони люблять" Instagram psxcharmaine

Шармейн Поу Instagram psxcharmaine

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в США пройшла незвичайна одностатева весілля, під час якої нареченої постали перед гостями в палаючих сукнях.