Фото зимового "ритуалу" радянських часів викликало ностальгію в мережі

Карина Бондаренко Суспільство 03:40, 16.12.2020

Користувачі соціальної мережі згадали один із найстаріших ритуалів радянських часів, коли в день прибирання килим згортали в трубочку, виносили на подвір'я й вибивали пластиковою "ракеткою".

Господар розвішував килим на турніку й так сильно бив по полотну, що удари було чутно на весь двір. Відповідне фото опублікував Анатолій Штірліц у Telegram.

Якщо це відбувалося взимку, то килим розстеляли на снігу й підмітали його віником.

"Зима... Один із найдавніших ритуалів у СРСР... А ви брали участь?" – написав він.

Скриншот.
Анатолій Штірліц у Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у просторах мережі згадали рекламний постер джинсів від скандального італійського бренду Diesel, для якого використали знімок лідерів "Великої трійки".

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