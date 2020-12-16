Фото зимового 'ритуалу' радянських часів викликало ностальгію в мережі

Користувачі соціальної мережі згадали один із найстаріших ритуалів радянських часів, коли в день прибирання килим згортали в трубочку, виносили на подвір'я й вибивали пластиковою "ракеткою".

Господар розвішував килим на турніку й так сильно бив по полотну, що удари було чутно на весь двір. Відповідне фото опублікував Анатолій Штірліц у Telegram.

Якщо це відбувалося взимку, то килим розстеляли на снігу й підмітали його віником.

"Зима... Один із найдавніших ритуалів у СРСР... А ви брали участь?" – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у просторах мережі згадали рекламний постер джинсів від скандального італійського бренду Diesel, для якого використали знімок лідерів "Великої трійки".