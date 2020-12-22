Фото засніженої старовинної мечеті у Криму показали в мережі

У мережі виклали фото рідкісного для тимчасово окупованого Росією Криму снігопаду на тлі старовинної мечеті хана Узбека.

Світлиною поділився на особистій сторінці у Facebook головний муфтій України Саїд Ісмагілов. Він наголосив, що мусульманська святиня на знімку була споруджена понад 700 років тому.

"У Криму випав сніг, і зараз мечеть хана Узбека, побудована у 1314 році, має просто чарівний вигляд! Крим – це Україна!" – написав релігійний діяч.

У коментарях під дописом українці розповіли, як сумують за кримськими пейзажами, і висловили переконання, що неодмінно побачать таку зиму там на власні очі.

"Крим – Україна", "Серце рвуть фото з Криму", "А такою вона була останньої весни перед окупацією", "Іноді мені здається, що в раю усе завжди вкрите снігом", "Хоч і не мусульманин, але хотів би побувати хоч біля цього місця. Побачити на власні очі. А так... Лише світлини", "Перестояла московитів до ХХ століття, тож перестоїть їх і у ХХІ. Прекрасна!" – пишуть користувачі.

Нагадаємо, що мечеть хана Узбека є найстарішою на півострові. Її було збудовано в часи правління згаданого діяча в Старому Криму. Вирізняється ця культова споруда формою квадрата, а також монументальним входом із різьбленими дерев'яними дверима.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що давній храм Хора в Стамбулі перетворили на мечеть і закрили в ньому старовинні фрески та мозаїки часів Візантії. Історія цієї церкви сягає VI століття нашої ери.