Фото з СРСР 80-х років, що показало прання на річці, здивувало мережу

Фото, що закарбувало прання білизни на Волзі в СРСР на початку 1980-х років, здивувало користувачів мережі.

Так, показовий знімок з'явився в пабліку "Історичні фото" в Twitter. "Прання білизни на Волзі. СРСР. Початок 1980-х", – свідчить підпис до публікації.

Фото не залишило користувачів байдужими. Багато хто зазначив, що в такій "космічній наддержаві", яким себе позиціонував СРСР, люди змушені були відчувати подібні побутові незручності.

Інші ж розповіли, що знають у Росії села, де досі полощуть білизну у водоймах.

"Навіть Московська олімпіада вже пройшла, радянські атомні ракетоносці борознять світовий океан, готується до польотів Буран, скоро на Червоній площі приземлиться Руст (Матіас Руст – німецький спортсмен, що здійснив переліт з Гамбурга до Москви та приземлився на Червоній площі, обійшовши всю систему протиповітряної оборони СРСР , – ред.) ... А тут таке середньовіччя", "Космічна наддержава... Це вони полощуть, а перуть на пральній дошці" ,"Пральні машини? Ні, не чули", "Так по селах і сьогодні білизну в річці або ополонках полоще півкраїни!", – пишуть коментатори.

Користувачі здивувалися, що в пізньому СРСР продовжували прати білизну в річках Скріншот

Як відомо, перша автоматична пральна машина з'явилася в США 1949 року. В СРСР нею стала "Волга-10", що вийшла в 1975 році. Найбільш масовою ж була "Вятка-автомат", що випускалася за ліцензією фірми Merloni (нині Indesit) з 1981 року.

При цьому багато господинь через побутову невлаштованість і товарний дефіцит в СРСР продовжували використовувати для прання ручні дошки і господарське мило. Білизну також кип'ятили і підсинювали в розчині синьки. Для полоскання мешканки міст використовували ванни, сіл – відкриті водойми.

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