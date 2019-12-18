"Не зрадить ніколи": зворушливе фото собаки на могилі змусило плакати українців

У селі під Ужгородом сфотографували собаку, який спав посеред штучних квітів і вінків прямо на могилі.
Знімки змученої тварини з кладовища в с. Барвінок викликали бурхливу реакцію мережі. Фото на сторінці ужгородської спільноти "Кожен має другий шанс" запостила місцева жителька, підписана у Facebook як Vlasta Paida.
"Собака жива. Дихає. Навіть не звертала увагу на похорон. Тільки голову один раз підняла. Дуже важко було дивитися", – написала вона.
facebook.com/groups/secondchanceuzhgorod
facebook.com/groups/secondchanceuzhgorod
У коментарях дехто вирішив, що тварина не відходить від могили померлого господаря. Інші користувачі зазначили, що часто бачили на цьому кладовищі безпритульних собак.
"Бідолаха", "Реву", "Собака не зрадить ніколи, а от людина може в будь-яку хвилину", – пишуть у мережі.
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Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні спалахнув скандал через чиновника-шкуродера, який прив'язав собаку до авто й тягнув по дорозі.
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