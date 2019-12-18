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18 грудня • оновлено в 20:23
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"Не зрадить ніколи": зворушливе фото собаки на могилі змусило плакати українців

1.9т
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У селі під Ужгородом сфотографували собаку, який спав посеред штучних квітів і вінків прямо на могилі.

Знімки змученої тварини з кладовища в с. Барвінок викликали бурхливу реакцію мережі. Фото на сторінці ужгородської спільноти "Кожен має другий шанс" запостила місцева жителька, підписана у Facebook як Vlasta Paida.

"Собака жива. Дихає. Навіть не звертала увагу на похорон. Тільки голову один раз підняла. Дуже важко було дивитися", – написала вона.

"Не зрадить ніколи": зворушливе фото собаки на могилі змусило плакати українців

facebook.com/groups/secondchanceuzhgorod

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"Не зрадить ніколи": зворушливе фото собаки на могилі змусило плакати українців

facebook.com/groups/secondchanceuzhgorod

У коментарях дехто вирішив, що тварина не відходить від могили померлого господаря. Інші користувачі зазначили, що часто бачили на цьому кладовищі безпритульних собак.

"Бідолаха", "Реву", "Собака не зрадить ніколи, а от людина може в будь-яку хвилину", – пишуть у мережі.

"Не зрадить ніколи": зворушливе фото собаки на могилі змусило плакати українців

Скріншот

"Не зрадить ніколи": зворушливе фото собаки на могилі змусило плакати українців

Скріншот

"Не зрадить ніколи": зворушливе фото собаки на могилі змусило плакати українців

Скріншот

"Не зрадить ніколи": зворушливе фото собаки на могилі змусило плакати українців

Скріншот

"Не зрадить ніколи": зворушливе фото собаки на могилі змусило плакати українців

Скріншот

"Не зрадить ніколи": зворушливе фото собаки на могилі змусило плакати українців

Скріншот

"Не зрадить ніколи": зворушливе фото собаки на могилі змусило плакати українців

Скріншот

"Не зрадить ніколи": зворушливе фото собаки на могилі змусило плакати українців

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні спалахнув скандал через чиновника-шкуродера, який прив'язав собаку до авто й тягнув по дорозі.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Україна Ужгород
Теги
фотографии тварини соцмережі
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