Фото "смаку дитинства" часів СРСР розсварило користувачів мережі

У мережі показали фото алкоголю та сигарет, яке назвали "забутим смаком дитинства".

Знімок, опублікований в акаунті "Історичні Фото" в Twitter, спровокував дискусії серед користувачів.

Так, одні здивувалися подібному формулюванню, оскільки діти в СРСР навряд чи могли пити міцний алкоголь та палити, інші ж стали згадувати смак випивки і сигарет того часу.

Фото випивки і алкоголю часів СРСР назвали "смаком дитинства" скріншот

"Назвати це смаком дитинства – поганий смак", "Вибачте, але я в дитинстві нічого такого навіть не пробував", "Сигарети в СРСР, як і багато чого в цій дикій країні, були відверто паршиві", – зокрема, пишуть в коментарях.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в мережі спливло архівне фото черги за хлібом в СРСР.