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Фото "смаку дитинства" часів СРСР розсварило користувачів мережі

Аліна Мельник
Суспільство
1,7 т.
Фото 'смаку дитинства' часів СРСР розсварило користувачів мережі

Фото алкоголю і сигарет часів СРСР назвали "забутим смаком дитинства". "Исторические Фото" / Twitter

У мережі показали фото алкоголю та сигарет, яке назвали "забутим смаком дитинства".

Знімок, опублікований в акаунті "Історичні Фото" в Twitter, спровокував дискусії серед користувачів.

Так, одні здивувалися подібному формулюванню, оскільки діти в СРСР навряд чи могли пити міцний алкоголь та палити, інші ж стали згадувати смак випивки і сигарет того часу.

Фото випивки і алкоголю часів СРСР назвали "смаком дитинства"

Фото випивки і алкоголю часів СРСР назвали "смаком дитинства" скріншот

"Назвати це смаком дитинства – поганий смак", "Вибачте, але я в дитинстві нічого такого навіть не пробував", "Сигарети в СРСР, як і багато чого в цій дикій країні, були відверто паршиві", – зокрема, пишуть в коментарях.

Фото "смаку дитинства" часів СРСР розсварило користувачів мережі

Фото "смаку дитинства" часів СРСР розсварило користувачів мережі

Фото "смаку дитинства" часів СРСР розсварило користувачів мережі

Фото "смаку дитинства" часів СРСР розсварило користувачів мережі

Фото "смаку дитинства" часів СРСР розсварило користувачів мережі

Фото "смаку дитинства" часів СРСР розсварило користувачів мережі

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в мережі спливло архівне фото черги за хлібом в СРСР.

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