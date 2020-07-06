Фото "смаку дитинства" часів СРСР розсварило користувачів мережі
Фото алкоголю і сигарет часів СРСР назвали "забутим смаком дитинства". "Исторические Фото" / Twitter
У мережі показали фото алкоголю та сигарет, яке назвали "забутим смаком дитинства".
Знімок, опублікований в акаунті "Історичні Фото" в Twitter, спровокував дискусії серед користувачів.
Так, одні здивувалися подібному формулюванню, оскільки діти в СРСР навряд чи могли пити міцний алкоголь та палити, інші ж стали згадувати смак випивки і сигарет того часу.
Фото випивки і алкоголю часів СРСР назвали "смаком дитинства" скріншот
"Назвати це смаком дитинства – поганий смак", "Вибачте, але я в дитинстві нічого такого навіть не пробував", "Сигарети в СРСР, як і багато чого в цій дикій країні, були відверто паршиві", – зокрема, пишуть в коментарях.
Фото "смаку дитинства" часів СРСР розсварило користувачів мережі
Фото "смаку дитинства" часів СРСР розсварило користувачів мережі
Фото "смаку дитинства" часів СРСР розсварило користувачів мережі
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