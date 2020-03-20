У мережі викликало ажіотаж фото, зроблене воїнами ЗСУ в будинку на Донбасі, який господарі покинули через війну.

Його опублікували на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим". Всього за кілька годин під постом користувачі залишили близько 600 лайків і десятки коментарів. На світлині видно старовинні портрети людей і сімейні фото з важливих подій.

"Тут жили люди, тут вони, напевно, були щасливі. Такі думки виникають, коли дивишся на ці старі чорно-білі світлини. Звичайні фотографії на стіні у звичайній хаті на Луганщині. Невеликі вікна, килим на стіні, модна колись картина "Невідома". Судячи з обстановки, господарям цього будинку вже далеко за 70 років. Зараз тут також живуть люди. Тільки одягнені вони у військову форму", – розповіли про історію фотографії волонтери.

Сімейні фото в покинутому будинку на Луганщині Facebook "Повернись живим"

"Чесно кажучи, ми не знаємо, хто є власниками будинку. Але хлопці, які жили тут до нас, говорили, що кілька разів навідувався чоловік, перевіряв, чи все гаразд", – додали бійці однієї з бригад ЗСУ, які тримають зараз оборону на цьому напрямку і тимчасово живуть у покинутому будинку.

При цьому воїни з великою повагою ставляться до чужого майна і не чіпають фотографій, які залишили в будинку господарі. Захисники України думають, що люди зробили це в надії повернутися, коли там більше не буде чутно, як на передовій йдуть бої.

"Напевно, люди тут були щасливі. Бачили, як ростуть діти, як грають у дворі онуки. Хочеться вірити, дивлячись на старі фотографії, що вони ще живі. Сподіватися, що "русскій мір", який прийшов на Донбас, не розколов їхню сім'ю", – завершили проникливу історію волонтери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц) також показав знакове фото з Донбасу. На ньому з висоти пташиного польоту зазнімкований будинок, пофарбований у кольори прапора України – блакитний дах і жовті стіни.

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