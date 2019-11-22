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22 листопада • оновлено в 19:57
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В Україні змінилися вимоги до фото на документи: нові правила

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В Україні змінилися правила фотографування на біометричні паспорти, зокрема, для представників різних конфесій.

Тепер вірянам дозволено надавати фото на документи в головному уборі, якщо вони носять його в повсякденному житті. Про це повідомляє Державна міграційна служба з посиланням на наказ МВС.

Відзначається, що положення наказу були детально обговорені під час зустрічі з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій. Представники різних віросповідань підтримали позицію МВС і ДМС і погодили затверджені вимоги.

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Ілюстрація

Ілюстрація

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Крім того, тепер фотографуватися в головних уборах, інших предметах і матеріалах можна за медичними показаннями, які підтверджуються медичним висновком відповідного закладу охорони здоров'я.

Однак, такі головні убори не повинні змінювати форми окремих частин обличчя (лоб, вилиці, щоки, підборіддя, очі), закривати обличчя та підборіддя, проходити лінією росту волосся, закривати вуха і шию.

В Україні змінилися вимоги до фото на документи: нові правила

dmsu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Україна
Теги
паспорт фотографии Державна міграційна служба України правила
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Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Правоверным женщинам надо разрешить фотографироваться в паранже.
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