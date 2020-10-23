Фото москвича з українцями після Голодомору обурило мережу

У мережі показали красномовне пропагандистське фото часів СРСР, на якому українці у перший рік після Голодомору нібито влаштовували масові пікніки посеред поля.

Світлину оприлюднили на Telegram-каналі "Розсекречена історія" та розповіли, як вона з'явилася. З'ясувалося, що знімок під назвою "Обід в полі" був зроблений московським фотографом Георгієм Петрусовим в українському селі у 1934 році.

"Георгій Петрусов, хоча і визнаний майстер фотографії, у 1934 році працював в журналі "СССР и стройка", а тому з високою долею ймовірності можна стверджувати, що фото постановочне. Оскільки 1934 року Україна ще навіть не оговталася від голоду минулих років, і тому такий обід для селян виглядає просто фантастичним", – зазначили автори допису.

Постановочне фото обіду українців в полі 1934 року. Telegram-канал "Розсекречена історія"

У коментарях підписники погодилися з ними й підкреслили, що антураж на світлині виглядає надто нереалістично і негармонійно.

"Ніхто не їсть, просто лежать, однозначно постановка", "У кожного по тарілці. Хто в полі так буде їсти?", "Звісно, постановочне. Всі так рівненько висаджені й із тарілками у 34 році! ТА й не їсть ніхто. Якесь дивне фото", "Реально ніхто не їсть. Та і що то за "Японія", щоб в такому стилі українці їли?", "Постановка", – написали українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі нагадали символічним фото про трагічні 73-ті роковини депортації українців до Сибіру, Казахстану й на північ Росії під час операції "Захід". Так радянські окупанти вирішили помститися за діяльність УПА.