"Фото щоразу виставляв сам!" Зеленському нагадали хронологію його жорстких проколів через Донбас

Новина про поїздку Володимира Зеленського на відпочинок у розкішному 5-зірковому готелі на березі Оману обурила українців, які нагадали голові держави про кількість вбитих військових на Донбасі з моменту його вступу на пост президента.

Перелік імен українських військових опублікував на своїй сторінці у Facebook блогер Джон Сміт, нагадавши, що саме під час відпочинку Зеленскього, в наслідок підриву вантажного автомобіля на міні один військовий загинув, ще один тяжко поранений.

"Це нова епоха без Мальдів і сивого бариги. Це епоха людини, для якої немає війни, немає наших загиблих і понівечених доль. Це епоха істоти, яка демонстративно насолоджується життям під час вбивств наших військових", – написав він.

Далі блогер перераховує імена українських військових, які були вбиті на сході України під час чергових візитів та відпочинків Зеленського у різних країнах.

4 липня, поки український президент публікував фото з дружиною Оленою та главою офісу президента Андрієм Богданом біля водоспаду Ніагара, було вбито двоє військовослужбовців Олега Жукова та старшого солдата Едуарда Лободу.

13 липня поховали Олександра Колодяжного – кіборга, що доставив Цемаха, якого клоун через 2 місяці віддасть Путіну. 14 липня веселий Зеленський на пляжі.

29 травня трапився обвал шахти "Лісова". Двоє загиблих. Один військовий поранений. Чуваки виставляють задоволені обличчя наче насмішку. Всі ці фото щоразу він виставляє сам.

16 червня, поранено військового. Зеленський бігає по фонтанах.

20 грудня російський снайпер вбив місцевого мешканця в Мар'їнці. Двох військових поранено. Вдоволена істота гуляє на корпоративі "слуг".

Окрім його блогер нагадав і про інших загиблих за час президентства Зеленського:

14 вересня 2019 року - Цимбалістий Михайло Васильович - загинув під час виконання бойового завдання від кулі снайпера. Кондратюк Максим Володимирович - помер у Харківському військовому госпіталі від чисельних вогнепальних осколкових поранень

15 вересня 2019 - Цокур Денис Андрійович - помер від зупинки серця. В цей час Зеленський пив пиво на день Дніпра.

22 жовтня - Носкевич Віталій Михайлович - загинув від кулі снайпера.

23 жовтня - Антиков Дмитро Миколайович - загинув. Ще двох поранено.

З 21 по 24 жовтня вбито двох військовослужбовців і ще двох поранено. У цей час Зеленський знаходився у Японії на урочистих заходах присвячених інтронізації імператора (інтронізація відбулася 22 жовтня).

"Я не проти, щоб цей трудівник відпочивав. Він у нас вкалує не покладаючи рук, нема коли й вгору глянуть. Але я проти, щоб він виставляв своє радісне обличчя з відпочинку, коли гинуть хлопці. Це якась насмішка. Комуністи демонстративно їлт шашлики в день пам'яті жертв Голодомору, щоб показати, що вони плюють на наших загиблих. Цей демонстративно кайфує і насолоджується життям", – обурено підписав Сміт.

Як писав OBOZREVATEL, про візит Зеленського в Оман стало відомо від ЗМІ, офіційно ж про це не повідомлялося. Після ажіотажу в мережі прес-служба президента пояснила інцидент.

В Омані Зеленський зустрівся з главою МЗС султанату Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою, де вони обговорили зміцнення відносин між країнами, зокрема зробили акценти на нарощуванні торговельно-економічного співробітництва.

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