Фото фронтової улюблениці воїнів ООС зворушило українців

У мережі став популярним допис про незвичну улюбленицю воїнів ООС – вівцю, яка живе із захисниками просто на передовій.

Його разом із фото опублікували на сторінці фонду "Повернись живим" у Facebook. На світлині показано, як волонтер на позиціях Героїв годує вівцю канапкою із рук.

"Нічого особливого. Просто десь під Донецьком вівця, яка живе у військових, краде бутерброд у нашого Андрія Римарука. На сьомому році війни кого ми тільки не зустрічали на фронті. Так, в одного з гірських піхотинців у 2015-му жив папужка, якого разом із кліткою викинули під Дебальцевим. А ще військові нерідко розводять хазяйство та не цураються, якщо є умови, тримати "кури, гуси, свині". Тому що війна – це і побут, і добро, і героїзм, і бруд одночасно", – йдеться у пості про маленьких друзів українських воїнів.

Вівця живе з воїнами на позиціях під Донецьком

Кумедне фото зворушило українців, і вони залишили під ним понад 5,5 тисяч вподобань, майже 240 розповсюджень і понад 100 коментарів.

"Бережіть себе! Ви найкращі!", "Тому що свою землю захищають господарі своєї землі. Чия правда, до того і Бог прихилиться, і кожна жива душа", "А ще бувають бджоли (заблукала "матка", нашвидкуруч збили вулик, і за ротацію ще й мед був) і огірки по краю бліндажа", "Ставлення до тварин – це справжній тест на людяність. Хтось викидає свого папужку, а хтось прихищає чиюсь вівцю", – пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі з'явилося відео із трьома совенятами, яких воїни Операції Об'єднаних сил врятували просто на передовій. Захисники України знайшли на землі трьох пташенят сича, які випали із гнізда після чергового обстрілу ворогом позицій в Авдіївці.