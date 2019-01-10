Многие, наверное, слышали или даже видели фото оккупированного рф Донецка зимой. Правда, роспропаганда показывает в основном только центр города, витрину так сказать.

Но снег... Снег - он, с*ка бандеровец. Он приходит неожиданно с целью дискредитировать оккупационные власти и показать, что рукожопые оккупационные власти думают тупо о том, чтобы украсть, а не о благоустройстве города.

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Реально вычищен от снега только центр Донецка [чтоб русня могла ролики быдлу из рф красивые снимать ] и основные трассы по городу. Почему так? Потому что у 99%, представляющих оккупационные власти [речь не о мелких типа чиновниках, а о воротилах ], давно есть недвижка в рф: в Донецке они как на заработках. Именно поэтому задача оккупационных властей, в первую очередь - это красть и еще раз красть.

Почему не чистят снег в Донецке? Потому что охота списать топливо для работы коммунальных авто. Потому что хочется списать сами авто для уборки улиц. Потому что нет запчастей для снегоуборочной техники, ибо оккупационные типа власти деньги украли. Потому что часть техники для очистки города вывезли в рф [чтоб солдатам НАТО ничего толкового не досталось]. Потому что всего из автопарка из снегоуборочной техники на ходу 30%, а из этого числа половина постоянно в ремонте.

Почему не чистят снег в Донецке? Потому что в погоне за воровством и экономией топлива оккупационные власти решили выехать на рабском труде ДРСУ - хай лопатами махают. Но у работников ремонтно-строительного управления руки не стоят махать лопатами при зряплатах 6500 фублев за пятидневку [ 93 $ в месяц ] и 8000 фублев за шестидневный рабочий день [ 114 $ в в месяц ]. Потому что отношение со стороны оккупационных властей к тем, кто машут лопатами, как к рабам - их публично унижают и вообще не считают за людей.

Можно сколько угодно снимать фейковые сюжетики про то, шо трехбуквенное недоразумение развивается и как чистят снег в Донецке, но выехав за центр города или в ту же Макеевку все видно: прочищены только основные магистрали, а сосульки на крышах и дворы- все в снегу.

Кстати, спорим оккупационные власти не рассказывали о том, что трассу на Новоазовск они чистили с помощью танкового тягача, а трассу на Амросиевку и вообще весь Амросиевсий район не чистила?

Нет, это не провал коммунального предприятия в Донецке, которое подчиняется оккупационным властям. Это закономерность. Ибо когда у власти дебилы, городу со временем всегда приходит жопа, ведь клептомания прогрессирует у коллаборантов. Ну а проблемы мирного населения никого не еб*т: ылита дыныры вся в центре живет, у них все расчищено.

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Мораль. Фото делал я лично. Можно верещать, что это все фотошоп. Фас.

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