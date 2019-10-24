"Формула Жебрівського": політик розповів, як повернути мир на Донбас

Ексголова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський запропонував власний "мирний план". У ньому передбачена чітка послідовність конкретних кроків - на противагу від мало кому зрозумілої "формули Штайнмаєра".

Своє бачення шляху до миру на Донбасі Жебрівський виклав на власній сторінці у Facebook.

Павло Жебрівський

"Сьогодні стало модним, говорячи про встановлення миру на Сході, згадувати “формулу Штайнмаєра”, якої ніхто до кінця не розуміє. Чому? Тому що немає альтернативи. Українська влада не озвучує власної чіткої формули, як і власного бачення політичної ситуації. Може, тому, що вони відсутні? Пан Зеленський, маючи чималий акторський досвід, звик діяти за написаним сценарієм, а не складати свій. Але на політичній сцені “виїхати” за рахунок чужої думки не вийде. А для формування власної, необхідний політичний або воєнний досвід", - зазначив Жебрівський.

Свій "мирний план" політик назвав "формулою Жебрівського" і запевнив: на формування його бачення шляху до завершення війни вплинув як досвід управління Донецькою областю, так і перебування в зоні АТО у якості її учасника.

За словами Жебрівського, шлях до миру слід з досягнення стабільного економічного зростання.

"Визначення точок економічного зростання та побудова сильної економіки України. Це є нашим першим “домашнім завданням”. І мова йде про зростання показників не на 3,7% на рік, як зазначає чинний міністр економіки, а на 7-12%. Наступний крок - формування модернізованої української армії – найбільш боєздатної в Європі. Цей пункт разом із попереднім стануть запорукою міцної підтримки Заходу", - переконаний політик.

Після досягнення цих цілей, на думку Жебрівського, окуповані території має звільнити армія. А от про будь-які вибори в ОРДЛО на кілька років доведеться забути.

"Проводимо коротку мілітарну операцію з виходом на кордони. Далі - п’ять років дерашизації з ефективними інфільтраційними заходами. І лише потім - вибори, до яких українське населення буде справді готовим. Мир в Україні – це долі мільйонів людей, і до цього питання владі потрібно поставитися серйозно й відповідально", - резюмував політик.

Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що представник України у Тристоронній контактній групі у Мінську Леонід Кучма погодив так звану "формулу Штайнмаєра". Ця новина викликала обурення у активної частини громадянського суспільства. У результаті у Києві відбулося кілька протестних акцій, об’єднаних вимогою не допустити капітуляції України і виконання поставлених Кремлем вимог, зокрема, щодо проведення виборів в ОРДЛО до виведення звідти російських військ і відновлення контролю України над російсько-українським кордоном.

У результаті багатотисячних протестів у рамках акції "Ні капітуляції!" Україна уточнила свої вимоги - і заявила, що вибори в ОРДЛО можливі лише після виконання безпекової складової - як то виведення іноземних військ, контроль за кордоном, допуск представників СММ ОБСЄ на окуповані території, припинення вогню та розведення військ. Україна також наполягає на масштабному обміні полоненими. Додатковою вимогою було висунуто вихід ОРДЛО з "рублевої зони" та повернення державної та приватної власності, захопленої терористами, законним власникам.

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