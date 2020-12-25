ФОПи відповіли "Кварталу 95": у недолугих свої жарти

Лідер руху SaveФОП Сергій Доротич прокоментував відео студії "Квартал 95", в якому коміки висміяли підприємців-протестувальників.

Своєю думкою Доротич поділився з виданням "Страна". ФОПи пікетували концерт "Кварталу 95" в Києві 22 грудня.

Підприємець сказав, що "у недолугих свої жарти".

"Як би сказати, щоб нікого не образити. У недолугих свої жарти. Може для когось сміх, а для когось – горе. Вчергове побили правоохоронці нашого колегу на Майдані. Може, для когось це смішно", – сказав Доротич.

Він уточнив, що смішно доти, поки немає свавілля з боку державних і правоохоронних органів.

"Нам, якщо чесно, не смішно. Ми виставили відео, щоб всі бачили, що ті, хто привів своїми жартами і гумором до влади режим – відповідальні за те, що зараз відбувається. Ми просто запостили, щоб люди бачили яке це блюзнірство, і робили свої власні висновки", – заявив підприємець.

Нагадаємо, у "Студії Квартал-95" висміяли підприємців, які 22 грудня прийшли пікетувати їхній концерт. Коміки сказали, що пікети ФОПів тривають не один день і за цей час на мітингах "вони заробили більше, ніж обіцяв їм президент Володимир Зеленський".

Як повідомляв OBOZREVATEL: