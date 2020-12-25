ФОПи відповіли "Кварталу 95": у недолугих свої жарти
Лідер руху SaveФОП Сергій Доротич прокоментував відео студії "Квартал 95", в якому коміки висміяли підприємців-протестувальників.
Своєю думкою Доротич поділився з виданням "Страна". ФОПи пікетували концерт "Кварталу 95" в Києві 22 грудня.
Підприємець сказав, що "у недолугих свої жарти".
"Як би сказати, щоб нікого не образити. У недолугих свої жарти. Може для когось сміх, а для когось – горе. Вчергове побили правоохоронці нашого колегу на Майдані. Може, для когось це смішно", – сказав Доротич.
Він уточнив, що смішно доти, поки немає свавілля з боку державних і правоохоронних органів.
"Нам, якщо чесно, не смішно. Ми виставили відео, щоб всі бачили, що ті, хто привів своїми жартами і гумором до влади режим – відповідальні за те, що зараз відбувається. Ми просто запостили, щоб люди бачили яке це блюзнірство, і робили свої власні висновки", – заявив підприємець.
Нагадаємо, у "Студії Квартал-95" висміяли підприємців, які 22 грудня прийшли пікетувати їхній концерт. Коміки сказали, що пікети ФОПів тривають не один день і за цей час на мітингах "вони заробили більше, ніж обіцяв їм президент Володимир Зеленський".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент України Володимир Зеленський 24 листопада анонсував введення податкових канікул для фізосіб-підприємців на час карантину й одноразову виплату 8 тисяч гривень. Це може призвести до втрат бюджету в розмірі до 26,8 млрд грн (за умови тримісячних канікул і повного закриття ФОП), прискореного зростання цін і подорожчання долара.
Також Зеленський заявив, що українцям анулюють податковий борг, якщо його сума менша ніж 3,06 тисячі гривень. Нововведення зачепить майже 4 млн українців. Водночас цей рік країна може закінчити з бюджетним дефіцитом у 150 млрд грн.
Учасники руху "SaveФОП", який очолює Сергій Доротич, неодноразово проводили мітинги. На початку грудня демонстранти кілька днів влаштовували мітинги під будівлею Верховної Ради з вимогою не вводити облік обігу через касові апарати й програмні РРО.
15 грудня на Майдані Незалежності в Києві сталися сутички з правоохоронцями, коли вони зачистили площу від наметів, встановлених підприємцями без погодження.