Фонтани з бруду: з'явились наслідки сильного шторму в Одесі

У суботу, 3 серпня, Одесу накрив потужний шторм, в результаті якого в місті затопило вулиці, забили грязьові фонтани і сталися зсуви.

Як повідомляє "Думская", на пляжі в Аркадії забили фонтани бруду. Відповідне відео опублікували в соцмережах очевидці.

Видання зазначає, що ситуація також може бути пов'язана з несанкціонованим зливом нечистот в море.

Злива, яка зруйнувала зливовий колектор і знесла машини на Карантинному спуску, також спровокувала схід грунту з моста біля Автовокзалу на Балківській.

Наслідки зливи в Одесі dumskaya.net

Наслідки зливи в Одесі dumskaya.net

Близько 700 працівників ЖКГ довелося очищати решітки дощоприймачів. Також 34 бригади фахівців КП "Міські дороги" займалися оперативнною ліквідацією наслідків зливи.

Наслідки зливи в Одесі dumskaya.net

Наслідки зливи в Одесі dumskaya.net

Наслідки зливи в Одесі dumskaya.net

Наслідки зливи в Одесі dumskaya.net

Наслідки зливи в Одесі dumskaya.net

Наслідки зливи в Одесі dumskaya.net

Наслідки зливи в Одесі dumskaya.net

Наслідки зливи в Одесі dumskaya.net

"Одесити - люди, які звикли до потопів, і не сумують, коли місячна норма опадів за півгодини перетворює міські вулиці і площі в водойми. Ось і на цей раз група любителів екстриму не відмовила собі в задоволенні покататися на каяках по вуличних річках", – пише видання.

Як розповіла одна з учасниць каякингу по міських калюжах Катерина Дікухіна, дощ застав зненацька групу туристів вже після повернення до Одеси з походу на Турунчук.

Наслідки зливи в Одесі dumskaya.net

Наслідки зливи в Одесі dumskaya.net

"Ми тільки повернулися з каякінгу, почали вивантажувати обладнання і тут пішла злива. Через пару хвилин все залило, а ми вирішили покататися", – поділилася дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі в суботу, 3 серпня, пройшла сильна злива, затопивши практично все місто. Потік води на вулицях був такої сили, що зміг знести десяток припаркованих автомобілів.

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