Фонд "Відродження" оплатив операцію 14-річної дівчинки в Рівному

Благодійний фонд Володимира Мунтяна "Відродження" допомагає 14-річної Яни Чорноус з міста Рівне боротися з важкою патологією.

За словами мами Оксани, нічого не віщувало біди. Дівчинка росла, розвивалася, і також, як і її однолітки ходила в школу, захоплювалася танцями. Але рік тому, при черговому медичному огляді, у Яни виявили деформацію нижніх кінцівок. Їй поставили діагноз - захворювання Варуса, яке призводить до розвитку у дитини клишоногості - важкої патології опорно-рухового апарату. Лікарі повідомили батькам, що прогресування варусной деформації може в майбутньому коштувати дитині інвалідності.

Дізнавшись про це, мама Яни відразу ж відвезла дочку для подальшого обстеження і лікування до Києва, де після ряду досліджень, дівчинці призначили операцію. Однак, сума операції для сім'ї Чорноус виявилася непідйомною. Саме тому мати дівчинки звернулася за допомогою до фонду Володимира Мунтяна, де негайно виділили необхідну для оперативного лікування суму.

На сьогоднішній день, Яні успішно зробили операцію з виправлення нижніх кінцівок. Тепер їй належить три місяці реабілітації, після чого, за прогнозами лікарів, вона зможе встати на ноги і пересуватися абсолютно вільно.