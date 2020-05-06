Фонд Вадима Новинського виступив партнером проєкту з надання безоплатної психологічної допомоги населенню

Гліб Іванов Суспільство 14:28, 6.05.2020 Оновлено: 14:49, 6.05.2020

Фонд Вадима Новинського "На честь Покрова Пресвятої Богородиці" виступив одним з партнерів проекту з надання безоплатної психологічної допомоги населенню в умовах епідемії COVID-19.

Проєкт буде організований під егідою Міністерства охорони здоров'я і впроваджуватися фахівцями Інституту когнітивного моделювання (ІКМ).

Його мета – мінімізувати психологічні наслідки для найбільш вразливих груп населення в умовах жорсткої соціальної ізоляції. У рамках проєкту фахівці ІМК надаватимуть безкоштовну психологічну підтримку на базі відповідної онлайн-платформи.

Нардеп Вадим Новинський
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Консультаціями передбачається охопити до 2500 громадян, перш за все – людей похилого віку, які проживають в ізольованих районах. Консультації будуть проводитись конфіденційно, а сам проєкт триватиме до пів року.

Внесок Фонду в підтримку проєкту склав понад 500 тис. грн. Загальна сума благодійно допомоги для лікарень, медиків і населення, наданої Фондом Вадима Новинського в рамках боротьби з епідемією COVID-19, склала понад 100 млн грн.

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