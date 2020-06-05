Фонд Вадима Новинського передав засоби індивідуального захисту медикам Херсона

Фонд Вадима Новинського "На честь Покрова Пресвятої Богородиці" передав засоби індивідуального захисту для медиків Херсонської області.

У чергову гуманітарну поставку увійшли 1000 комплектів костюмів біозахисту і 1000 захисних екранів, передає пресслужба нардепа.

"Дякуємо Фонду і Вадиму Новинському за системну і послідовну допомогу регіону в боротьбі з епідемією. Передане обладнання буде розподілено в медустанови області і захистить медиків, які перебувають на передовій", – зазначив в ході церемонії передачі допомоги заступник голови Херсонської ОДА Вадим Чабан.

"Херсонська область як один з регіонів присутності бізнесів Смарт-Холдингу, завжди була в фокусі наших благодійних зусиль. Раніше Фонд вже поставив в медустанови регіону апарати ШВЛ, ПЛР-тести і засоби захисту медиків. Сьогодні все це обладнання вже рятує життя херсонців і захищає лікарів. Останніми днями епідеміологічна ситуація по області обнадійлива, проте лікарі повинні бути підготовлені до можливих нових викликів", – зазначив генеральний директор входить до Смарт-Холдинг компанії Smart Maritime Group Дмитро Красніков.

Як повідомлялося, раніше Фонд Вадима Новинського передав лікарням Херсонської області 2 високоефективних апарати ШВЛ, ПЛР-лабораторію, бокси для транспортування хворих, 4 тис. ПЛР-тестів і тисячі одиниць засобів індивідуального захисту для медиків.

На сьогоднішній день сумарний обсяг благодійної допомоги, наданої Фондом і бізнесами Смарт-Холдингу в боротьбі з епідемією, перевищив 100 млн грн. Для медустанов України придбані 20 аппартах ШВЛ, понад 100 тис. ЗІЗ для медиків, 100 тис. високоточних ПЛР-тестів DialPlexQ™. Також Фондом були придбані майже 1 млн захисних масок для медустанов, парафій УПЦ і промислових підприємств України. Щоб підтримати в умовах карантину літніх людей Херсона, Миколаєва, Маріуполя, а також Києва і області була організована адресна доставка 12 тис. продуктових наборів.