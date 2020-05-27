Фонд Вадима Новинського передав обладнання для лікарень Дніпропетровщини

Фонд Вадима Новинського "На честь Покрова Пресвятої Богородиці" передав криворізьким лікарням №17,11 і Широківській районній лікарні апарати штучної вентиляції легенів і засоби індивідуального захисту.

Допомогу розподілять між медичними установами, які обслуговують близько 120 тисяч осіб – жителів

житлового масиву Південного ГЗК, Інгулецького району, мкр Інгулець, Широківської та Карповської територіальних громад.

"Ми передаємо Кривому Рогу і Криворізькому району чергову партію обладнання та засобів захисту

для медиків. У цю поставку увійшли 2 високоефективних апарати ШВЛ виробництва General Electric, а

також 1000 комплектів костюмів біозахисту і 1000 захисних екранів. Костюми мають підвищений клас

захисту, щоб максимально убезпечити персонал, що рятує життя пацієнтам з COVID-19. Кривий Ріг

продовжить перебувати в фокусі благодійних зусиль Фонду Вадима Новинського. Ми уважно

стежимо за розвитком ситуації, перебуваємо в постійному контакті з міською владою і будемо оперативно

реагувати на нові виклики", – підкреслив Дмитро Шпенов.

Через стрімке поширення пандемії сьогодні в усьому світі спостерігається дефіцит

спеціалізованого обладнання. Питання його придбання залежить не тільки від наявності необхідних

коштів. Багато муніципалітетів перерозподілили бюджети, але так і не змогли оснастити лікарні. Тому передача ШВЛ – велика допомога для медустанов.

"Особливістю COVID-19 є ураження дихальних шляхів. І в цьому випадку важливо вчасно надати

допомога пацієнту. Апарати штучної вентиляції – те обладнання, без якого не обійтися. Крім

того, ми зможемо використовувати його і в подальшому, для лікування пацієнтів з іншими захворюваннями. Хочу сказати слова подяки, що в цій непростій ситуації благодійні фонди, представники

бізнесу не залишаються осторонь, в черговий раз демонструючи свою соціальну відповідальність. Без такої

підтримки лікарні самостійно не впоралися би", – поділився в. о. головного лікаря Криворізької міської

лікарні № 17 Юрій Чорновіл.

Забезпечення медиків міста необхідним обладнанням, ЗІЗ і тест-системами – частина програми

співпраці компанії Метінвест з міським штабами з протидії поширенню

коронавірусу. Зокрема, за підтримки акціонера Групи Метінвест Вадима Новинського, місто отримало

власний ПЛР-аналізатор для оперативного виявлення інфекції, спецбокс для транспортування

пацієнтів, а також захисні костюми і маски.

Раніше від Фонду Вадима Новинського Дніпропетровська область отримала 11 з половиною тисяч респіраторів високого рівня захисту та більше 10 тисяч медичних масок з високим рівнем захисту, а також 3 тисячі костюмів біозахисту.

Як повідомлялося, в березні Фонд Вадима Новинського виділив 40,6 млн грн на закупівлю 100 тис. високоточних ПЛР-тестів DialPlexQ™ ️ в Південній Кореї. Тести спільно з Українською Православною Церквою були передані в усі обласні спеціалізовані лабораторії країни, в т.ч. до Дніпропетровської області. На закупівлю 20 високоякісних апаратів ШВЛ виділено 25,9 млн грн.

Також Фондом були придбані майже 1 млн захисних масок для медустанов, парафій УПЦ і

промислових підприємств України.

"Сьогодні боротьба з коронавірусною інфекцією вимагає об'єднання зусиль – точкова допомога не здатна

стримати поширення COVID-19. Група Метінвест, а також фонди її акціонерів – Ріната Ахметова і

Вадима Новинського в тісній співпраці з обласним та міським штабами системно допомагають

Кривому Рогу. Ми переконані, що спільно ми зможемо вирішити ті завдання, які стоять перед Україною у цій надзвичайній ситуації", – зазначив генеральний директор Інгулецького ГЗК Олександр Герасимчук.

Нагадаємо, фонди акціонерів Метінвесту Ріната Ахметова і Вадима Новинського одними з перших

приєдналися до боротьби з поширенням вірусу COVID-19. З початку пандемії в Україні Фонд Ріната

Ахметова направив 300 млн гривень і Фонд Вадима Новинського понад 100 млн гривень на закупівлю

спеціалізованого обладнання, експрес-тестів, засобів індивідуального захисту для медиків і

підтримку соціально незахищених людей в умовах карантину.