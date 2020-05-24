"Мегаконвеєр добра!" Фонд Порошенка зібрав 25 тисяч наборів допомоги для українців

Рекордну кількість продуктових наборів – 6,5 тисяч – за добу зібрали активісти у Відкритому офісі партії "Європейська Солідарність". Загалом зусиллями Фонду Порошенка, небайдужих волонтерів, благодійників зібрані 25 тисяч продуктових наборів. Про це повідомляється на сайті "Європейської Солідарності".

Нинішня акція – особлива, адже цей мегаконвеєр – фінальний. А крім того, він збігається із річницею ГО "Справа Громад", яка за короткий час об’єднала однодумців у різних містах України. Тож коробки тут пакують кияни, львів’яни, дніпряни, полтавці, франківці, херсонці та представники інших регіонів. Активісти у перерві між пакуванням розповідають про те, що за рік осередки, які відкриваються по країні, започаткували чимало проектів місцевого рівня.

"Ці два місяці як для всього світу, так і для України стали випробуванням. І поки влада думала, як забезпечити в країні карантин, а тепер – як з нього вийти, "Справа Громад", "Європейська Солідарність" і Фонд Порошенка разом не мріяли, а діяли. І я вдячна кожному активісту, кожному волонтеру, який доєднався. Сьогодні ми збираємо завершальну партію. Всього 25 тисяч сімей отримали допомогу від "Європейської Солідарності". Разом ми – сила. І обов’язково ми переможемо, тому що ми сила і ми підтримуємо один одного", – сказала Марина Порошенко.

До збору допомоги для українців, які потребують підтримки, долучилися активісти з усіх куточків держави.

"Вітання з нашого останнього конвеєра, який сьогодні закриє всі заявки, що надійшли на наш сайт, присвячений протидії коронавірусу. Ви бачите цих неймовірних людей, цих "мурашок", які тут є. Там відправка, тут стоять ящики, тут їх пакують, тут складають в коробки. І сьогодні у нас дуже особливий день, тому що до нас доєдналися люди з усієї України, передусім благодійники і члени "Справи Громад", які працювали в своїх регіонах. Це середовище "мега своїх" людей, які творили, зберігали українську державу і від того ще не втомилися, а отримали натхнення і насолоду", – поділилася емоціями народний депутат Софія Федина.

На коробках з продуктовими наборами учасники акції залишають теплі побажання для людей, які отримають цю допомогу – здоров‘я, добробуту, миру і добра.

"Я хочу наголосити, що ті волонтери, які сьогодні тут – абсолютна більшість у 2014-му році так само не залишились байдужими. Так само об‘єднались і стали на захист України. Сьогодні всі ці зусилля спрямовані на допомогу нужденним. Дуже важливо, що українці відгукнулися на цю допомогу. Я сьогодні хочу подякувати кожному, хто долучився до цієї акції. Більше половини коштів – це не кошти родини Порошенків або Фонду Порошенка. Це ваші кошти. Те, що грошима проголосували за цю програму, означає, що цій команді довіряють", – підкреслив лідер "Європейської Солідарності", п’ятий президент Петро Порошенко.

Він запевнив: за потреби активісти знову розпочнуть збирати допомогу.

"Вже стало доброю традицією, коли і в п’ятницю, і в суботу ми приїжджаємо сюди. Це як велика родина українців, яка рятує країну. Якщо ця трагедія продовжиться далі, якщо економічні наслідки коронавірусу вкупі з медичними будуть примушувати страждати – вся ця команда волонтерів не буде байдужою. І ми цю нашу справу – Справу Громад – продовжимо. І не залишимо людей в біді", – наголосив Петро Порошенко.

З початку епідемії коронавірусу Фонд Порошенка та компанія Рошен також закупили для українських медиків 130 тисяч захисних костюмів, 10 тисяч окулярів, а також десятки тисяч масок, рукавичок, комплекти реанімаційного обладнання, 10 портативних рентген-апаратів. Коштом Фонду Порошенка відремонтовані 37 апаратів ШВЛ. Компанія Рошен також закупила 25 тисяч продуктових наборів для людей похилого віку. Найближчим часом в Україну надійдуть кілька десятків тисяч високоякісних тестів на антитіла до коронавірусу виробництва швейцарської компанії Ла Рош.

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