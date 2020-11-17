Фонд Порошенка закупив кисневі станції та концентратори для хворих на COVID-19

Фонд Петра Порошенка уклав угоду про поставку кисневих концентраторів і станцій, які мають надійти до кінця року.

Про це п’ятий президент, лідер партії "Європейська cолідарність" повідомив у відеозверненні, в якому оприлюднив терміновий план щодо подолання коронавірусної пандемії в Україні.

"У найбільшому дефіциті зараз – кисень. Вдосталь його тільки для Зеленського. Право дихати гарантоване лише Володимиру Олександровичу. Для всіх інших воно – під великим питанням", – зауважив Порошенко.

Він додав, що його Фонд уклав угоду на поставки кисню, однак наголосив, що благодійники не можуть підмінити собою державу.

"Мій Фонд вже уклав угоду на поставку першої партії кисневих концентраторів і кисневих станцій для лікарень. Купили все, що знайшли і що можуть поставити до кінця року. Але благодійники не можуть підмінити собою державу. Вимагаємо забезпечити доступ кожного ліжка до кисню, насамперед за допомогою кисневих станцій та концентраторів. Вести окремий публічний статистичний облік реанімаційних ліжок із забезпеченням киснем", – наголосив Порошенко.

Лідер "Європейської солідарності" додав, що у коронавірусному фонді є достатньо коштів для необхідних препаратів.

"У ковідному фонді, – якщо не красти на дороги і відосики! – достатньо коштів для постачання ліків та препаратів для безкоштовного забезпечення хворих відповідно до протоколів Міністерства охорони здоров’я", – переконаний п’ятий президент.