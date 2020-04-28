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28 квітня • оновлено в 09:54
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Фонд Порошенка закупив 42 тисячі захисних костюмів для медиків

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В Україну доставлені 42,5 тисячі захисних костюмів для медичних працівників, куплені коштом Фонду Порошенка та компанії РОШЕН у Південній Кореї.

Це – четверта партія костюмів, яка найближчими днями надійде у медзаклади по всій країні (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

Попередні 30 тисяч костюмів вже передані в лікарні в усі регіони України – перш за все в осередки спалаху коронавірусної хвороби. Загалом Фонд Порошенка та компанія Рошен закупили 130 тисяч захисних медичних костюмів. Наступний вантаж із Сеула очікується за кілька днів.

Фонд Порошенка закупив 42 тисячі захисних костюмів для медиків

Як відомо, в Україні вже близько двох тисяч медичних працівників інфіковані COVID 19 – це фактично кожен п’ятий хворий на коронавірус. Причиною цьому є абсолютна незабезпеченість вітчизняних лікарень засобами професійного захисту.

Фонд Порошенка закупив 42 тисячі захисних костюмів для медиків

"Європейська солідарність" ще минулого тижня зареєструвала законопроект 3376 про страхування медичних працівників на випадок захворювання коронавірусної хворобою і вимагає від президента та монобільшості ухвалити його на найближчому засіданні парламенту.

Фонд Порошенка закупив 42 тисячі захисних костюмів для медиків

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Петро Порошенко закликав владу запровадити страхування медичних працівників на випадок захворювання на коронавірус та вніс відповідні пропозиції до парламенту.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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