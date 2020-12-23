Фонд Порошенка з волонтерами передадуть українським лікарням 50 кисневих концентраторів

Українські лікарні найближчими днями отримають 50 кисневих концентраторів, які купили коштом Фонду Порошенка та волонтерських пожертв. Це чергова партія кисневого обладнання і до кінця року очікується ще 20 концентраторів.

Про це повідомив п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає пресслужба "ЄС". Він зазначив, що у влади було 10 місяців для того, щоби забезпечити киснем, повітрям, правом дихати тих, хто захворів на цю страшну хворобу.

"Як я і обіцяв – тільки-но завершились вибори, наша потужна команда продовжила пошук та доставку в Україну найбільш затребуваного на даний момент медичного обладнання. Це кисневі концентратори, яких критично не вистачає в українських лікарнях", – наголосив Порошенко.

Він подякував усім, хто долучився до благодійної діяльності Фонду Порошенка та ГО "Справа громад". "Дякую кожному, хто надіслав свої власні гроші для того, щоби це стало можливим. Мені як людині, яка сама перехворіла коронавірусом, нестерпно боляче чути історії про те, що важким хворим бракує кисню, і люди збиваються з ніг у пошуках кисневих концентраторів для своїх рідних, близьких, друзів", – говорить п’ятий Президент.

"Сьогодні ми бачимо 50 кисневих концентраторів, кожен з яких дає можливість одночасно працювати мінімум з двома пацієнтами. Одразу ж після того, як вони були розвантажені, вони поїдуть і на фронт, і на Схід, і в медичні шпиталі, і в лікарні. 100 пацієнтів будуть мати можливість дихати", – зазначає лідер "Європейської Солідарності".

"Ми продовжуємо добиватися повернення грошей з доріг "великого крадівництва" на медицину і виплати лікарям обіцяних 300% надбавки. Скрізь, всюди по Україні тим, хто бореться з ковідом. Бо те, що відбувається зараз, інакше як знущанням не назвеш – медикам посекундно тарифікують роботу з ковідними хворими, і в реальності ця надбавка становить 25 – аж ніяк не 300% від і без того невисокої зарплати лікаря", – наголошує Петро Порошенко.

Він вкотре зауважив, що влада має передбачити безоплатну вакцинацію українців від коронавірусу. "В бюджеті наступного року обсяг фінансів, передбачений на закупівлю вакцин – це крапля в морі від реальних потреб. Навіть станом на сьогоднішній день влада відверто маніпулює статистикою, оскільки не вміє бути чесною із суспільством. Ми не знаємо реальної картини поширення коронавірусу в Україні. Але, на жаль, Україна займає високі місця в антирейтингу і щодо активних хворих, і щодо смертності, і щодо темпів поширення хвороби", – констатує Порошенко.

"Допомагати людям – це надзвичайно важлива справа. Я дякую нашим добровольцям, нашим волонтерам, які разом з нами вийшли і зробили це можливим. Але це лише подія сьогоднішнього дня. До кінця року ще до нас надійдуть 20 американських кисневих концентраторів. Загальна кількість перевищить сотню. І ми будемо продовжувати роботу для того, щоби рятувати життя", – говорить Петро Порошенко.

Як відомо, Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами з перших днів пандемії забезпечують медиків захисними костюмами – в лікарні передали понад 157 тисяч штук. А також 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій. Допомогу отримали близько 200 медичних закладів.

У жовтні завдяки пільговому кредиту від Міжнародного інвестиційного банку розпочалося вітчизняне виробництво високоякісних захисних костюмів для медпрацівників. Компанія Рошен та Фонд Порошенка профінансували виготовлення першої партії медичного одягу.

Наразі у пріоритеті Фонду Порошенка та волонтерів – закупівля кисневого обладнання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше також від "Фонду Порошенка" та компанії "Рошен" у Вінницьку центральну районну лікарню та Вінницьку міську лікарню №1 передали 1500 комплектів захисного одягу та 300 захисних окулярів.