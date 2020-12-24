Фонд Порошенка придбав кисневі концентратори для лікарень Рівненщини та Тернопільщини

Два кисневих концентратори, придбані коштом Фонду Порошенка та ГО "Справа Громад", доправили до Здолбунівської центральної районної лікарні. Ще два такі прилади найближчими днями передадуть Костопільській лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі партії "Європейська солідарність". Там зазначили, що обидва медзаклади нині перебувають на передовій у лікуванні хворих на COVID-19.

"Для нашого закладу це дуже актуально, адже Здолбунівська ЦРЛ є лікарнею першої хвилі, яка надає медичну допомогу хворим на COVID-19. Станом на сьогодні тут лікують близько сімдесяти пацієнтів з цією хворобою. Ці концентратори поставляють десять літрів кисню за хвилину, і це дасть змогу допомагати одночасно двом пацієнтам, які потребують кисневої підтримки. Низький уклін від всієї територіальної громади і медичних працівників за таку вагому підтримку, – зазначив директор Здолбунівської центральної районної лікарні Володимир Лепеха.

eurosolidarity.org

За його словами, зараз ситуація із забезпеченням обладнанням у лікарні дещо покращилася. Однак на початку боротьби з коронавірусом в закладі був лише один кисневий концентратор, отриманий за сприяння нинішнього міського голови Здолбунівської територіальної громади Владислава Сухляка.

eurosolidarity.org

"Я протягом шести років очолював цей медзаклад, тож дуже добре знаю про його можливості і потреби. Щиро вдячний благодійному фонду Петра Порошенка та ГО "Справа Громад", які забезпечили нашу лікарню таким потрібним обладнанням. Адже ми чудово знаємо: у ситуації з коронавірусом кисень – це найважливіше", – зазначив Владислав Сухляк.

Ще два кисневих концентратора передадуть до лікарні міста Костопіль.

"Такі концентратори дозволяють мобільно надавати допомогу. Не точково прив’язані до ліжка, а їх можна поставити у приймальному відділенні, коли особа надходить на лікування і потребує цього кисню невідкладно", – пояснив депутат Рівненської облради Катерина Самардак.

eurosolidarity.org

8 кисневих концентраторів благодійний Фонд Порошенка та волонтери "Європейської солідарності" також доставили на Тернопільщину для опорних районних лікарень у містах Збараж, Почаїв, Бучач та Ланівці.

"На сьогоднішній день у нас дихають 7 пацієнтів з концентраторами. 14 чоловік на кисневій масці. Для забезпечення хворих киснем необхідні концентратори і кисневі точки. Звісно, що додаткові потужності полегшать нам ситуацію", – підкреслив директор Збаразької центральної районної лікарні Григорій Чепіль.

eurosolidarity.org

"Критичною була недостача концентраторів, і це приводило до втрати людських життів. Сьогодні ця допомога є дуже важливою, і ми не знаємо, якою буде друга хвиля пандемії. Ми знаємо, що є різні штами коронавірусу, і ми маємо бути готовими. На жаль, центральна влада нічого не зробила, аби підготуватися до наступної хвилі", – зазначив голова Тернопільської територіальної організації "Європейська солідарність" Степан Барна.

eurosolidarity.org

Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" днями передали в українські лікарні 50 кисневих концентраторів.

"Допомагати людям – це надзвичайно важлива справа. Я дякую нашим добровольцям, нашим волонтерам, які разом з нами вийшли і зробили це можливим. До кінця року ще до нас надійдуть 20 американських кисневих концентраторів. Загальна кількість перевищить сотню. І ми будемо продовжувати роботу для того, щоби рятувати життя", – зазначив п'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

Як відомо, Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами з перших днів пандемії забезпечують медиків захисними костюмами – в лікарні передали понад 157 тисяч штук. А також 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій. Допомогу отримали близько 200 медичних закладів.

eurosolidarity.org

У жовтні завдяки пільговому кредиту від Міжнародного інвестиційного банку розпочалося вітчизняне виробництво високоякісних захисних костюмів для медпрацівників. Компанія Рошен та Фонд Порошенка профінансували виготовлення першої партії медичного одягу.

Наразі Фонд Порошенка та волонтери зосередилися на закупівлі кисневого обладнання для хворих на коронавірус. Першу партію концентраторів у лікарні передали в кінці листопада.