Фонд Порошенка підтримав запуск виробництва в Україні високоякісних захисних костюмів для медиків

В Україні запустили виробництво захисних медичних костюмів, які відповідають найвищим стандартам. Це стало можливим завдяки кредиту Міжнародного інвестиційного банку та підтримці Фонду Порошенка.

Як повідомила пресслужба партії "Європейська Солідарність", допомога Фонду та МІБ дозволили підприємству закупити найновіше обладнання. Дружина п'ятого президента України Петра Порошенка Марина побувала на виробництві.

Як повідомила вона, компанія Рошен вже передплатила виготовлення 27 тисяч таких костюмів, які будуть доставлені в лікарні Києва та інших українських міст. Вартість українських костюмів практично вдвічі менша від іноземних аналогів, а потреба в них постійно зростає, зазначила Марина Порошенко.

Марина Порошенко побувала на виробництві. Європейська Солідарність

Марина Порошенко зазначила, що вартість українських костюмів вдвічі менша за іноземні аналоги. Європейська Солідарність

"Сьогодні ми забираємо частину костюмів для лікарень Києва, Чернігова. І хочемо сказати всім медикам – ми поруч з вами у боротьбі з катастрофічною епідемією", – наголошує Марина Порошенко.

Від початку пандемії Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.

Фонд Порошенка забрав частину костюмів для лікарень Києва та Чернігова. Європейська Солідарність

Частину захисних медичних костюмів відвезуть у лікарні Києва та Чернігова. Європейська Солідарність

Допомогу отримали близько 200 медичних закладів. У Порошенка в 2020 році на боротьбу з пандемією коронавірусу вже витрачено більше ста мільйонів гривень.

Від початку пандемії допомогу від Фонду отримали близько 200 медичних закладів. Європейська Солідарність

Марина Порошенко оглянула виробництво високоякісних захисних костюмів. Європейська Солідарність

Марина Порошенко залишила побажання здоров'я українським лікарям. Європейська Солідарність

Марина Порошенко побажала здоров'я українським лікарям, коли відвідала виробництво захисних костюмів. Європейська Солідарність

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