Фонд Порошенка підтримав запуск виробництва в Україні високоякісних захисних костюмів для медиків

В Україні запустили виробництво захисних медичних костюмів, які відповідають найвищим стандартам. Це стало можливим завдяки кредиту Міжнародного інвестиційного банку та підтримці Фонду Порошенка.

Як повідомила пресслужба партії "Європейська Солідарність", допомога Фонду та МІБ дозволили підприємству закупити найновіше обладнання. Дружина п'ятого президента України Петра Порошенка Марина побувала на виробництві.

Як повідомила вона, компанія Рошен вже передплатила виготовлення 27 тисяч таких костюмів, які будуть доставлені в лікарні Києва та інших українських міст. Вартість українських костюмів практично вдвічі менша від іноземних аналогів, а потреба в них постійно зростає, зазначила Марина Порошенко.

"Сьогодні ми забираємо частину костюмів для лікарень Києва, Чернігова. І хочемо сказати всім медикам – ми поруч з вами у боротьбі з катастрофічною епідемією", – наголошує Марина Порошенко.

Від початку пандемії Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.

Допомогу отримали близько 200 медичних закладів. У Порошенка в 2020 році на боротьбу з пандемією коронавірусу вже витрачено більше ста мільйонів гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL: