Фонд Порошенка підтримав лікарів Харківщини: передані сотні захисних костюмів

У Харківській області народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз передала захисні костюми для медиків Обласної клінічної інфекційної лікарні і Обласної дитячої інфекційної клінічної лікарні від Фонду Порошенка і корпорації Roshen.

Фріз підкреслила, що лікарі зараз перебувають на передовій боротьби з пандемією, тому всі, хто мають можливість, зобов’язані допомогти і залишитися вдома, передає пресслужба "Європейської солідарності".

"Передали сьогодні від Фонду Порошенка 500 захисних комбінезонів та окуляри виробництва Південної Кореї для лікарень, щоб забезпечити безпеку лікарів, які працюють на передовій. Всю допомогу від Фонду, фракції, партії, яку ми здатні забезпечити, для наших лікарів, ми надаємо. Від імені партії "Європейська солідарність" та Петра Порошенка подякувала уклінно головному лікареві Обласної клінічної інфекційної лікарні Нартову Павлу Вікторовичу та головному лікареві Обласної дитячої інфекційної клінічної лікарні м. Харкова Кухару Дмитру Івановичу за мужність та за всі ті численні години в палатах хворих та реанімації", – зазначила народна депутатка.

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"Хочу окремо наголосити: лікарі та медичні працівники працюють заради нас, тож давайте дотримуватись карантину заради них", – додала вона.

Також Фріз зазначила, що державне страхування медиків, яке ініціювала "Європейська солідарність", допоможе додатково захистити медиків і їх родини.

"У разі захворювання на коронавірус отримують від держави гарантії сумі 200 тисяч гривень, у разі летального випадку отримання родиною або близькими 1,5 мільйони гривень. Вважаю, що це необхідна ініціатива, щоб медики відчували, що вони не залишаються сам на сам", – розповіла вона.

Головний лікар Обласної клінічної інфекційної лікарні Нартов Павло наголосив, що на сьогодні лікарня забезпечена костюмами, але потреба в них постійно збільшується.

"Ситуація напружена, кількість хворих з кожним днем дедалі більша. Хворі госпіталізуються до нас, бо ми перша лінія госпіталізації хворих на коронавірусну інфекцію. Засоби індивідуального захисту нам потрібні, ми забезпечені десь на місяць. Гарні костюми і окуляри дуже потрібні. Усі, хто працюють в контакті з хворими на коронавірус, мають їх використовувати", – сказав він.

eurosolidarity.org

Головний лікар Обласної дитячої інфекційної клінічної лікарні наголосив, що діти, які потрапляють до лікарні з ОРВІ, проходять повне обстеження, тому необхідність в костюмах є значною.

"Ми вдячні за співчуття і розуміння ситуації, якою вона є. Кожен такий внесок дуже своєчасний, і медичні працівники тільки подякують за це. При тому, що є обласна підтримка, але потребу, яку ми зараз маємо, на це ідуть великі кошти, а ще потрібне обладнання. Важливо, що відгукнулися і допомогли", – сказав лікар.

"З дорослими ситуація важча, тому що діти часто хворіють у легкій безсмиптомній формі, яка може пройти під виглядом ОРВІ, але дитина може бути ініціатором того, що захворіють батьки, або дідусі-бабусі. У цій ситуації самоізоляція дуже правильне рішення, тому що воно відкидає контакти з іншими хворими. Діти більше лікуються вдома. Ми приймаємо всіх хворих з пневмонією і тяжкими ОРВІ", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запорізькій області партія "Європейська Солідарність" передала 500 костюмів у лікарні від Фонду Порошенка та корпорації ROSHEN.