Фонд Порошенка передав у Запорізьку область 500 захисних костюмів для лікарів

У Запорізькій області партія "Європейська Солідарність" передала 500 костюмів у лікарні від Фонду Порошенка та корпорації ROSHEN.

Комплекти отримали НП "Міська лікарня №7 Запорізької міської ради", КНП Бердянської міської ради "Бердянське територіальне медичне об’єднання", КП "Приморська центральна районна лікарня Приморської районної ради" та КУ "ТМО "Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування ТА ШМД "ММР ЗО", передає пресслужба "ЄС".

Високу якість захисних костюмів одразу оцінили лікарі, які приймали допомогу від Фонду Порошенка."Потрібна тканина певної якості, вона має бути водонепроникна, повинна бути легка. А ці костюми дуже гарної якості, в них можна працювати чотири години, вони пропускають повітря, тому що чотири години пропрацювати в гумовому одязі дуже важко. В цих костюмах комфортно працювати", – зазначила завідуюча мелітопольської інфекційної лікарні Тетяна Лобанова.

Найвищу оцінку захисним костюмам надав і директор КП "Бердянське територіальне медичне об’єднання" Дмитро Єгоров. В квітні його медзаклад отримав відремонтовані апарати ШВЛ від Фонду Порошенка.

"Неможливо переоцінити допомогу, яку надає Фонд Порошенка. Нещодавно ми отримали апарати штучної вентиляції легенів експертного класу, якими можна сміливо "дихати" важкого пацієнта і з COVID-19, і, при необхідності, з іншими діагнозами. І засоби захисту. Перший обов’язок керівника – це забезпечення засобами захисту медичний персоналу. Велика подяка Фонду Порошенка", – сказав Єгоров.

Захисні костюми медикам передала народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Марія Іонова разом з партійцями обласної організації. Політикиня розповіла, як команда "Європейської солідарності" допомагає українцям боротися з пандемією.

"На початку пандемії команда "Європейської солідарності" організувала такий собі волонтерський хаб, усі наші громадські організації, молодіжна, "Справа громад", підприємці активно долучилися до боротьби з епідемією. За місяць результати справді нас тішать, нам вдалося роздати більш ніж 300 тисяч захисних масок, полагодити близько 40 апаратів ШВЛ, а нещодавно фонд родини Порошенків закупив 130 тисяч захисних костюмів для медиків. Як ви знаєте, є спеціалізований інформаційних портал, де ми дивимося яка лікарня як забезпечена. Відповідно до цього команда робить аналіз та визначає міру необхідності у кожному конкретному медичному закладі", – наголосила Іонова.

Найближчими днями партійці "Європейської солідарності" доставлять решту допомоги медзакладам регіону.

"Один комплект захисного костюма для медиків коштує в районі 800 гривень. Раніше ми вже передали 100 костюмів до Запорізької обласної інфекційної лікарні, яка є головною в боротьбі з коронавірусом. Це було близько 2 тижні тому. Також коштом фонду нам вдалося відремонтувати 3 апарати ШВЛ опорної лікарні Бердянська. Костюми, які привезли цього разу ми розподілили серед 10 лікарень області, в тому числі для Дитячої лікарні №5 м. Запоріжжя та Пологового будинку №4", – зазначив народний депутат восьмого скликання, голова Запорізької територіальної організації партії Ігор Артюшенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петро Порошенко заявив, що влада провалила підготовку до епідемії коронавірусу на рівні медичних установ, що визнають дві третини лікарів в Україні.

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